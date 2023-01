Ötmillió rubelt fizet az orosz állam a háborúban meghalt katonák után

Vlagyimir Putyin kedden aláírt egy rendeletet, ami alapján további szociális juttatásokat fizet az állam a „különleges katonai műveletben” meghalt vagy megsebesült katonák után. A rendelet szerint halál esetén a hadsereg katonáinak, a belügyminisztérium alkalmazottainak vagy a Nemzeti Gárda (Roszgvargyija) tagjainak családjai ötmillió rubelt (~25,9 millió forint) kapnak. Akik csak megsebesülnek vagy harctéri sokktól szenvednek, hárommillió rubelre számíthatnak. Azoknak a behívott katonáknak, akik nem bíznak teljesen a visszatérésben, az állam ingyenes spermafagyasztást is felajánlott.

Oroszországot sokkolta, hogy mennyi orosz katona halt meg szilveszter este a kelet- ukrajnai Makijivkáben, amikor az ukránok valószínűleg HIMARS-okkal lőttek szét egy katonai bázist, ami mellett ráadásul egy lőszerraktárat is berendeztek. A donyecki bázis bombázása során ukrán források szerint több száz, míg orosz források szerint 63 ember halt meg. Még a nacionalista véleményvezérek és politikusok is dühösen fogadták a történteket. A Reuters összeállítása szerint voltak, akik az orosz parancsnokok megbüntetését követelték, mivel óvatlanul jártak el. Felmerült az is, hogy az épületben nemcsak toborzott katonákat szállásoltak el, hanem nagy mennyiségű lőszert is tároltak.

Kedden a Szamarai régió több városában is megemlékezéseket tartottak az onnan besorozott áldozatok emlékére. A Szamarában és Togliattiban tartott megmozdulásokon, annak ellenére, hogy gyászolták az áldozatokat, a megjelentek többsége a kormánypárt, az Egységes Oroszország zászlaját lengette. A katonák még néhány díszlövést is leadtak a halottak emlékére. (RIA/Moscow Times)