Egy vaddisznó miatt lezárták a Margitszigetet

Frissítés 17:32

Valamivel 17 óra előtt feloldották szerda délután a Margitsziget lezárását - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A terület átvizsgálása során nem találták a vaddisznót, a szakember véleménye szerint a jól úszó állat már elhagyhatta a szigetet, ezért megszüntették a forgalomkorlátozást. Az emberek biztonsága érdekében a rendőrök továbbra is járőröznek.

Hatósági intézkedés miatt lezárták a Margitszigetet – írja a Magyar Hang. Információjuk szerint egy vaddisznó miatt zárták le és ürítik ki a szigetet. A lapnak Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályvezetője megerősítette, hogy egy nagy testű vaddisznót láttak kószálni, ezért értesítették a területileg illetékes vadásztársaságot is. A BKK azt közölte, hogy autóval nem lehet behajtani a Margitszigetre, és a gyalogosforgalmat sem engedik be. Egy időre a 26-os busz közlekedését is leállították, de az kb. 16:45-kor már újraindult.