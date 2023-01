Lázadás az amerikai Kongresszusban: a szélsőjobbos republikánusok megfúrták a saját házelnöküket, 1923 óta nem volt ilyen

1923 óta, vagyis pont száz éve nem történt olyan az amerikai Kongresszusban, mint ami az immár republikánus többségű alsóház keddi, nyitó ülésnapján:

a többség nem volt képes házelnököt választani a saját soraiból. Emiatt nem tudták megválasztani a többi parlamenti tisztségviselőt, az új képviselők nem tudták letenni az esküjüket és nem tudott elkezdődni a törvényhozói munka.

Ez azért történhetett meg, mert beváltották fenyegetésüket azok az ultrakonzervatív republikánus képviselők, akik jó ideje belengették, hogy nem fogják megszavazni a pártvezetés jelöltjét, a kaliforniai Kevin McCarthyt. (McCarthy az előző ciklusban, 2019 óta a kisebbségi republikánus frakció vezetője volt, előtte pedig, 2014 és 2019 között a többségi republikánus képviselőcsoportot vezette.)

Így is lett végül.

Az ülésnap során háromszor futottak neki, de a lázadók - kedden legalábbis - nem remegtek meg. A két első körben egyaránt 19 olyan republikánus belső ellenzéki akadt, aki nem volt hajlandó McCarthyra szavazni. A harmadik szavazási körre annyi változott, hogy még egy átszavazó csatlakozott a 19-ekhez, így a keddi utolsó körben McCarthy a minimálisan szükséges 218 helyett 202 szavazatot kapott. (A republikánusoknak összesen 222 mandátuma van.)

A húsz renegát az utolsó körben a mainstream jelölt helyett az ohiói Jim Jordan képviselőre szavazott. (Aki maga egyébként McCarthyra voksolt, és a nap végén azt nyilatkozta a CNN-nek, hogy semmi esélye, hogy házelnök legyen, ő a Ház befolyásos igazságügyi bizottságát szeretné vezetni. Majd azt is állította, hogy az ülés berekesztése után McCarthy mellett fog lobbizni a kollégáinál.)

A szabályok értelmében ma, vagyis szerdán, helyi idő szerint délben folytatódhatnak a próbálkozások, mindaddig, míg valaki mögött fel nem sorakozik a szükséges többség. Ez a valaki lehet McCarthy is, aki a New York Timesnak azt nyilatkozta, hogy kitart, akkor is, ha ez napokig tartó újabb és újabb szavazási köröket jelent is. “Addig maradok, amíg meg nem nyerjük” - fogalmazott a második és harmadik kör közötti szünetben.

De egyelőre igazából senki sem tudja, hogy mi lesz. A lázadás vezetői egyelőre esküdöznek, hogy ők sem fognak meghátrálni, de az nem világos, hogy milyen taktikát terveznek követni. Az hetek óta világos volt ugyan, hogy pár szélsőjobbos nem fogja megszavazni a párt többségi jelöltjét, de az csak az első szavazáskor derült ki, hogy a számítottnál többen vannak. A nap hangulatát azért már szépen előrejelezte, hogy amikor McCarthy az ülésnap megkezdése előtt találkozott a saját frakciójával, hogy még egyszer utoljára egységes szavazásra buzdítsa őket, és azt mondta, hogy "Kiérdemeltem ezt a posztot", a lázadók egyik vezetője, a coloradói Lauren Boebert a "Bullshit!" vagyis "Lószart!" kifejezéssel reagált több jelenlévő szerint.

(via CNN, New York Times)