A Szexügyész és a polip síelni mennének, de nincs hó

A hiba

A Nagymester, a Szexügyész és a Városháza Fantomja 2010-ben a börtönben ismerkedtek össze. Nevükkel egy bűnszervezet elleni nyomozás anyagában találkoztunk újra. Az ügy akkor is és most is a BKV-ból származó pénzekről szólt.



Gazdasági kilátások

Puhára eshet a nyugati világ és Magyarország gazdasága, ami viszont azt is jelentheti, hogy az infláció sokáig velünk marad. Gazdasági szakértőkkel beszélgettünk, hogy megtudjuk, van-e még Magyarországnak miből növekednie, mi az összefüggés az árak emelkedése és a gazdaság lassulása között, és miért lehetünk 2023-ban a gazdaságpolitika állatorvosi lova.

Kapcsolódó hír volt szerdán, hogy

Orbánék ebédje

Ha volt mindenkit foglalkoztató eseménye a szerdai napnak itthon, akkor az alighanem Orbán Viktor és feleségének olaszországi ebédje volt. Írtunk róla mi is, természetesen. Azóta kiderült az is, hogy pont akkor járt Rómában a kormányzati luxusgép, amikor Orbán és a felesége

Ehhez képest tényleg jelentős történés volt, hogy egy vaddisznó miatt lezárták a Margitszigetet szerda délután. Elsőnek úgy nézett ki, hogy az állat megúszta, és elúszhatott a szigetről, de estére jött a hír, hogy kilőtték.

Hazai hír volt még, hogy

A Qubit pedig arról írt, hogy okosrendszer ide, csodaapplikáció oda, a 13. kerületben továbbra is tortúra a parkolás.

Meghalt Morcsányi Géza

photo_camera Fotó: INFORG M&M FILM KFT/Collection ChristopheL via AFP

A magyar kultúra kivételes alakja volt: színházi dramaturgként, műfordítóként, könyvkiadóként és végül színészként is.



A háború

photo_camera Ukrán tűzoltók oltanak Ivanivszkéban a bahmuti fronton az orosz bombázás után 2023. január 2-án. Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/Anadolu Agency via AFP

Kifulladóban van az oroszok nagy offenzívája Bahmutnál. Az orosz hadvezetés külső szemlélő számára nehezen érthető okokból 2022 augusztusa óta ezen a stratégiai szempontból nem túl jelentős frontszakaszon erőlteti a támadást, és mint frontösszefoglalónkban írtuk, december utolsó hetében már csak 10-15 fős csapatokkal rohamoztak, és a lőszerük is fogytán.

Az orosz katonai nyilvánosságban továbbra is nagy hullámokat vet a makijivkai épület lebombázása, melyben az oroszok szerint 89, az ukránok szerint több száz orosz katona halt meg. Míg Moszkva a mobilozó kiskatonákra próbálja meg fogni a történteket, a brit hírszerzés szerint egyre valószínűbb, hogy tényleg a lőszerraktár mellé szállásolták el az orosz újoncokat.

Írtunk emellett arról is, hogy egy harkivi lakost 10 év börtönbüntetésre ítéltek oroszbarát röplapok készítéséért, és hogy levélben küldte el a testéből kioperált repeszt Macronnak a háton lőtt háborúpárti orosz politikus.

Változó világ

photo_camera Hóágyú egy türingiai sípályán 2022. december 17-én. Fotó: Michael Reichel/dpa via AFP

A melegedő telek mellett egyre nehezebb fenntartani a sípályákat, Európában sorra zárják be a hó híján használhatatlan lejtőket. A síelés több évtizednyi terjeszkedés után egyre inkább a gazdagok szórakozása lehet megint.

Közben továbbra is találgat csak a világsajtó, hogy milyen lehet a koronavírus-helyzet Kínában, de az biztos, hogy a helyi pártsajtó lelkes: legutóbb a coviddal szembeni végső győzelemre hívták fel olvasóikat. Ez persze nem nyugtatja meg teljesen a nyugati országokat, Belgiumban például a Kínából érkező repülőjáratok szennyvízét tervezik elemezni.

