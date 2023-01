Egyre valószínűbb, hogy a német kormány mégis küldhet harckocsikat Ukrajnának

Miután Franciaország és az Egyesült Államok is bejelentette, hogy könnyű páncélzatú tankokat küld Ukrajnának, a német kormány is napirendre vette a kérdést. Robert Habeck, német gazdasági miniszter csütörtökön norvégiai látogatásán jelentette be, hogy a kormány hamarosan dönteni fog a kérdésben.

A német kormány az elmúlt hónapokban folyamatosan elzárkózott a harckocsik küldésétől. Szerdán azonban Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy AMX-10 típusú tankokat szállítanak Ukrajnának. Pár órával később pedig Joe Biden amerikai elnök is megszólalt, aki Bradley típusú harckocsikat ígért Ukrajnának. Ugyan Olaf Scholz német kancellár korábban nem zárta ki kategorikusan a tankok küldését, hangsúlyozta viszont, hogy Németország a kérdésben nem lesz különutas. A franciák és az amerikaiak lépésével ez a különutas érve viszont elvesztette értelmét.

A kancellárra a kérdésben nem csak a NATO-országok vezetői helyeztek nyomást, hanem a belpolitikai szereplők is egyre erősebben követelik tőle a döntést. Koalíciós partnerei, a zöldek és a liberálisok már régóta küldenének tankokat Ukrajnának.

photo_camera Marder tank egy 2019-es német hadgyakorlaton Fotó: PATRIK STOLLARZ/AFP

Anton Hofreiter, zöld parlamenti képviselő felszólította a kancellárt, hogy küldjön végre az ukránoknak Leopard-2 harckocsikat, míg a parlament védelmi bizottságának liberális elnöke, Marie-Agnes Strack-Zimmermann azt nyilatkozta az AFP-nek, hogy Scholznak a német-francia barátság jegyében végre fel kellene ismernie az idők szavát. Ráadásul az eddig tartózkodó szociáldemokrata politikusok közül is egyre többen támogatják az ötletet. Két SPD-politikus is nyilvánosan üdvözölte csütörtökön a franciák és az amerikaiak döntését.

Ha a tankok küldéséről dönt a német kormány, felmerül kérdésként, hogy pontosan milyen típusú harckocsikat szállítsanak majd. Az amerikai Bradley-khez leginkább a régebbi német Marder tankok, illetve a vadonatúj Puma modellek állnak, azok azonban nemrégen mind lerobbantak egy hadgyakorlaton. Szóba jöhetnének még a nehézpáncélzatú Leopard 2-esek is, ezek szállításától azonban szinte biztosan továbbra is tartózkodni fog Németország.

Olaf Scholz csütörtök délelőtt Rómában járt, XVI. Benedek temetésén, délután azonban már Berlinben volt. A kancellár ugyanakkor még nem nyilatkozott a tankok kérdésében.

(via Tagesspiegel)