Öreg csokifiú: Pelé és Kuncze Gábor nagy találkozása

Fantasztikus kordokumentumot kapart elő a Youtube mélyéről olvasónk, László. A közmédia 1994-es, húsz perces riportfilmje Pelé és a brazil öregfiú-válogatott budapesti látogatásáról számol be idegtépő részletességgel, tele bájos/vicces/meghökkentő fordulatokkal a rendszerváltás utáni Magyarországról:





Nem ez volt Pelé első budapesti látogatása, 1980-ban például itt forgott a Menekülés a győzelembe, amiben az akkor már néhány éve visszavonult brazil focista is szerepet kapott. 1994-ben egy magyar-brazil öregfiúmeccs kapcsán érkezett Budapestre, amin ugyan nem lépett pályára, de természetesen ő volt a rendezvény igazi főszereplője.

Pelét a legmagasabb szinten fogadták Budapesten. Mivel Göncz Árpád elnök éppen külföldön tartózkodott, Kuncze Gábor akkori belügyminisztert érte a megtiszteltetés, hogy kitüntethette a háromszoros világbajnokot. Az ünnepség után nyilatkozó Kuncze is őszintén beszélt arról, hogy itt tényleg övé a megtiszteltetés.

A joviális viccelődésből politikai brandet építő Kuncze itt is hozta a formáját, de esélye sem volt Pelé ellen, aki a közmédia riporterének kérdéseit angolul megválaszolva tökéletesen bemutatta, miért is volt ő hazája és sportága elképzelhető legjobb reklámfigurája. A végig kedvesen mosolygó brazil mindig, mindenhol azt nyilatkozta, amit hallani akartak tőle, Budapesten még Puskás Öcsit is parádésan méltatta és helyezte maga fölé. Semmivel sem lehetett kizökkenteni, még a hosszú média-pályafutása alatt elszenvedett egyik leghülyébb kérdéssel sem:

„Itt van például ez a kelet-európai helyzet, ami biztosan nem ismeretlen ön előtt. Mivel tudna ön, a nagy Pelé hozzájárulni, az itteni gondok megoldásához?”

Az akkor dúló jugoszláv háborúra utaló kérdésre Pelé tökéletes ütemérzékkel válaszolta, hogy az ő hazájában is vannak gondok, és van, aki őt akarja elnöknek, de szerinte ő nem lenne jó politikusnak, de segít, ahogy tud.

Ahogy a fanyalgó riporter is többször megjegyzi, az öregfiúk összecsapása nem jelentett nagy futballélményt, a brazilok egykori csillagai közül senki nem jött el Budapestre. Bezzeg magyar oldalon Benétől Esterházy Mártonig sokan pályára léptek. Többek közt az a Törőcsik András is, akinek csak az arca tűnt a 41 événél jóval öregebbnek, a lábai nem.

Az Aranycsapat akkor még élő tagjai közül többen is feltűntek Pelé körül. Puskás mellett ott volt Grosics, Buzánszky, Hidegkuti és az a Czibor is, aki jellegzetes jampikülsejével és lendületes, zavaros nyilatkozatával ekkor is kiemelkedett a mezőnyből.

Összességében a videó felhőtlen szórakozás egy olyan korból, amikor a közmédiában nyíltan lehetett kritizálni a hivatalos állami programot vagy egy magyar stadionban lebonyolított rendezvényt, és senkit sem zavart, ha a brazil öregfiúk válogatottját egyszerűen öreg csokifiúknak nevezték.

Pelé arról is beszélt Budapesten, hogy az ősei 95-100 évig éltek, és ha ez neki nem is jön össze, sokkal azért nem szeretne lemaradni. Végül 82 évesen hunyt el 2022 decemberében.