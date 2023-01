Az olasz állam pénzt ad pszichológusra azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá

Már 2021-ben, a világjárvány idején felmerült Olaszországban az ötlet, hogy azoknak, akiknek a pandémia közvetlen vagy közvetett hatásai miatt pszichológiai segítségre van szükségük, az állam biztosítson valamiféle hozzájárulást ahhoz, hogy szakemberhez fordulhassanak. 2022-ben aztán meg is valósult a program és idén is folytatódik. A probléma csak az, hogy még így is csak az igénylők kis része kap valódi ellátást.

Tavaly törvény erejű rendeletben rögzítették, hogy 600 eurós határig lehet igényelni az ún. pszichológus-bónuszt, ezt idén - a Demokrata Párt (PD) javaslatára - 1500 euróra emelik. Azt, hogy ki mennyi pénzt kap a kezelésre, a jövedelmi viszonyai alapján döntik el. 2023-ra 5 millió eurót különítettek el a célra, jövőre ez az összeg 8 millió euró lesz. Ez jóval kevesebb a 2022-es 25 milliónál, ami szintén csak annyira volt elég, hogy a benyújtott pályázatok alig több mint 10 százalékát fogadják el. A kedvezményezettek száma az elkövetkező években még tovább csökkenhet.

Tervezik ugyanakkor, hogy újabb miniszteri rendeletekkel kiegészítő forrásokkal duzzasztják fel a rendelkezésre álló keretet. Döntöttek arról is, hogy legalább néhány évre állandósítják ezt a fajta támogatást, még ha kissé át is alakítják.

Eddig több mint 330 ezer kérelmet nyújtottak be, a kérelmezők 60 százaléka 35 év alatti volt.

Most az egészségügyi miniszter új intézkedésére lesz szükség ahhoz, hogy a változások életbe lépjenek, és a kedvezmény állandóvá váljon. Eddig a segítséget csak egyszeri alkalommal, azok vehették igénybe, akik a munkaügyi minisztérium speciális számítása szerint rászorultak jövedelmi viszonyaik miatt. Az igénybevételhez kérelmet kellett benyújtani.

photo_camera Nő maszkban a járvány kezdetén, 2020. március 13-án a Brescia-i kórháznál. Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

A pszichológusok örömmel fogadják, hogy a bónusz strukturális alappá válik. A pszichológusok tanácsának elnöke, David Lazzari elégedettségét fejezte ki a La Repubblicának: „Alapvető fontosságú, hogy a polgárok pszichológiai szükségletei iránt minden politikai erő elkötelezett legyen. Ennek az intézkedésnek, amire reményeink szerint a jövőben több forrás áll majd rendelkezésre, a mentális jólét és az -képesség fejlesztését célzó nemzeti program részének kell lennie, ami kiterjed áthatja az iskolákra, az egészségügyi ellátásra, a szociális szolgáltatásokra és a munka világára.”



Olaszországban - finoman szóval - nem megoldott a mentális egészségügyi ellátás. Az országban dolgozó 130 ezer pszichológusnak csupán 5 százaléka dolgozik a közegészségügyben, így az ellátásra szorulók negyede nem jut segítséghez, mert a fizetős szolgáltatásokat nem tudja vállalni.

A koronavírus-járvány minden szempontból súlyos csapás volt Olaszország számára, és rettenetes hatással volt az emberek mentális állapotára is. A különböző lelki problémákkal küzdő, illetve öngyilkossági gondolatokat átélő olaszok száma a pandémia idején jelentősen megnőtt, különösen a fiatalok körében. A római Bambino Gesu gyermekkórház jelentése szerint a világjárvány idején kétszer annyi 15-24 év közötti fiatal került kórházba öngyilkos gondolatok vagy önsértés miatt, mint korábban.

A járvány idején minden ötödik diák nem vett részt a távoktatásban, aminek nemcsak az a következménye, hogy lemaradt a tanulásban, de az is, hogy sok gyerek frusztráltsága leépítette az önbecsülését is.

A bónusz praktikus szinten azt jelenti, hogy az állam ülésenként 50 euróval járul hozzá a kedvezményezettek kezeléséhez. Viszont csak minden tizedik kérelmező kapja meg a bónuszt, ezért most több fronton dolgoznak azon, hogy jelentősen növeljék a jelenleg rendelkezésre álló forrást.

A járvány Magyarországon is sokat rontott az emberek mentális állapotán, korábban írtunk is róla, hogy egyre több 12 év alatti gyereket diagnosztizálnak valamilyen mentális fejlődési rendellenességgel, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral, autizmus spektrumzavarral, szociális szorongásos zavarral, Tourette-szindrómával. A járvány alatt olyan sok lett az egészen fiatal beteg, hogy új osztályt alakítottak ki részükre az ország legnagyobb gyermekpszichiátriai intézményében, a Vadaskert Kórház és Szakambulancián.

Bár a pandémia szinte minden, a járvány által sújtott országban súlyos hatással volt az emberek mentális állapotára, eddig Olaszország az első ország a kontinensen, ahol ilyen kézzel fogható segítséget kapnak az állampolgárok.