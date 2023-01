Beperelte Trumpot a Capitoliumnál szívrohamban meghalt rendőr özvegye

Több millió dollárt követel Donald Trumptól és a Capitolium ostromának két résztvevőjétől Sandra Garza, akinek párja 2020 januárjában rendőrként védte a törvényhozás épületét, írja a Guardian.

Brian Sicknicket az ostromlók leütötték egy poroltóval, de a kezdeti gyanúval ellentétben végül nem emiatt, hanem szívrohamban halt meg.

Özvegye a két támadón kívül a volt elnököt is beperelte, mivel szerinte az ő „hazugságkampánya és lázítása” vezetett az ostromhoz, és jelentősen befolyásolta Sicknick egészségi állapotát is. Az orvosszakértői vizsgálat szintén hangsúlyozta, hogy bár Sicknick halálát közvetlenül szívroham okozta, a január 6-i események is fontos szerepet játszottak ebben.

Garza az ostrom második évfordulója előtt egy nappal nyújtotta be a keresetét a bíróságon. Arra hivatkozik, hogy az elmúlt két évben kiderült: az ostrom számos résztvevője úgy értelmezte, Trump közvetlen utasítást adott a Capitolium megtámadására. Órákkal az ostrom előtt a leváltott elnök arra biztatta híveit, harcoljanak a végsőkig a választási eredmény megsemmisítéséért.