Infláció: a Coca-Cola termékei is drágulnak

A dunaharaszti székhelyű, Magyarországon két palackozóüzemet működtető Coca-Cola HBC ügyvezető igazgatója az Indexnek azt mondta, hamarosan drágulhatnak a Coca-Cola termékei.

Békefi László azt mondta: „Emelkedett a cukor, a koncentrátum, a szénsav és a kávé ára is, mondhatni a termékeink előállításhoz szükséges összes alapanyag jelentősen drágult. Nőtt a csomagoláshoz használt alapanyagok beszerzési ára is, és ahogy mindenki tapasztalja, a felhasznált energia, valamint a szállítmányozási költségek is emelkedtek az üzemanyagok drágulása miatt. Nekünk is megugrottak a rezsiköltségeink: nagyjából kétszer annyit fizetünk most, mint egy évvel korábban.”

Békefi az áremelés mértékét nem árulta el, azt viszont igen, hogy a szénsavas üdítők ma Magyarországon kb. 26 százalékkal kerülnek többe az egy évvel ezelőtti árhoz képest.