Miután veszélybe kerültek az EU-s források, a lengyel kisváros vezetése úgy döntött, hogy mégsem hirdetnek mentességet az LMBT-ideológiától

Közel négy évvel ezelőtt a negyvenezres lengyel kisváros, Swidnik az elsők között volt, amely közölte, hogy ők bizony teljesen mentesek az LMBT-ideológiától, bármit is jelentsen ez. Most viszont, mint ahogy arról a lengyelországi hírekről angolul beszámoló Notes of Poland írja, ugyanennek a településnek a vezetősége átírta a város identitását alakító dokumentumot, ezúttal arra, hogy a városban mindenféle kirekesztést elleneznek, külön kiemelve a szexuális kisebbségekkel szembeni diszkriminációt.

A 180 fokos fordulatnak meglehetősen prózai magyarázata van: a település több millió eurónyi EU-s támogatást veszíthet el az LMBT-ellenes deklarációja miatt.

photo_camera Szivárványszínre festett híd Rzseszowban Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Mint a lap írja, 2019 márciusában, egy sor lengyel városhoz csatlakozott Swidnik városvezetése is, amikor kihirdették, hogy küzdeni fognak az LMBT-ideológia és a homopropaganda ellen. A határozatot a kormánypárti képviselők szavazták meg a helyi közgyűlésben. Akkoriban több tucat településen hoztak hasonló határozatot.

Swidnik 2021-ben már elveszített átszámítva közel 3,5 milliárd forintnyi zlotyit, amit a norvég kormánytól kaptak volna támogatásként, ugyanakkor a norvégok kikötötték, hogy a pénzük nem mehet olyan helyre, ahol LMBT-ellenes határozatok vannak érvényben. És lehet tudni azt is, hogy az Európai Bizottság is hasonlóan gondolkodott a kérdésről. Épp ezért 2021 novemberében a városi tanács módosított a határozaton, kikerült belőle az LMBT-ideológia kifejezés, ugyanakkor arról lehetett hallani, hogy ez még nem nyugtatta meg az uniós forrásokat kezelőket, ezért 2022 decemberében a városvezetés egyhangúlag új határozatot fogadott el, amiben mindenki alapvető jogainak védelme mellett tette hitet.

Az új határozat külön kiemeli, hogy senkivel szemben nem lehet diszkriminációt elkövetni szexuális irányultsága, származása, nemzetisége, vallása, kora vagy testi állapota alapján.

A helyi sajtó beszámolója szerint a városvezetők nem is csináltak titkot abból, hogy az új határozat célja az EU-s forrásokhoz való hozzáférés biztosítása volt. A helyi ellenzéki blokk vezetője, Marius Wilk a római mondást idézte, mely szerint a pénznek nincs szaga, és elmondta, hogy az EU-s támogatások nélkül bajban lenne a település költségvetése, ezért szerinte ez az egyetlen ok, amiért változtattak.

A városvezetés többségét adó kormánypárti blokk egyik képviselő, Marcin Magier szerint ugyanakkor az új határozat egyszerre hirdeti a tolerancia és a tisztelet értékeit, de közben védi a család és a szülőség értékeit is.

A Notes of Poland megjegyzi, hogy az elmúlt időszakban több település is visszavonta LMBT-ellenes határozatát, és volt, ahol a bíróságok semmisítették meg azokat, de vannak települések, ahol csak azért is kitartanak a döntés mellett, még ha ez valószínűleg anyagi és jogi nehézségeket is okoz majd a településnek.