Az év végére született meg 2022 klipje a felvételekből, amiken az ohiói seriffhivatal lerohanja Afroman házát

Emlékszik még valaki Afromanra, a szmóker rapperre? Neki volt az a bombaslágere 2001-ben, ami arról szól, hogy mennyi terve volt, de aztán mindig beszívott, és tönkrement az élete.

A legalizációpárti aktivista rapper 2014-ben fel is dolgozta a dalt egy pozitív remixszel:

2020-ban, amikor Afroman a világjárvány idején marihuánaüzletbe fektetett, azt mondta, a dal hat héttel 2001. szeptember 11-e előtt jött ki, listavezető volt, éppen mindenki róla beszélt a popszakmában, New Yorkban meg a The Late Late Show-ban lépett fel, durván ívelt felfelé a karriere, de miután ledőltek a tornyok, megtorpant. Nem döglött be, de sosem lett akkora sztár, mint lehetett volna, mondta.

2015-ben még egy dalt is írt arról, hogy ő egy one hit wonder:

Sőt, feldolgozta a dalt 2021-ben is:

Nem mintha ne lett volna más slágere is:

Mindenesetre 2022-ben Afromannek szerencséje lett, legalábbis annyiban, hogy újra ihletet nyert. Augusztusban – miközben Chicagóban volt – a helyi seriffhivatal lerohanta az ohiói házát azzal a gyanúval, hogy fogva tart valakit és nagy értékű drogkereskedelemben vesz részt. Betörték a kapuját és ajtaját, végigmentek a lakásán, ahol még az öltönyeit is átnézték, de csak egy vaporizátort találtak. Afroman később elárulta, hogy az ügyét lezárták, és a lefoglalt tárgyait visszakapta, de a lefoglalt készpénzből hiányzott 400 dollár. Ráadásul az emberrablási vád miatt lemondták több koncertjét, pedig nem követett el semmit. A helyi seriff megígérte, hogy kivizsgálják az ügyet.

Afroman 2022 végére a razziáról készült térfigyelő kamerás felvételekből videóklipet készített Will You Help Me Repair My Door címmel („Segítesz megjavítani az ajtómat?”):

„Szeretnél egy szelet citromos tortát? Annyit vehetsz, amennyit csak akarsz. Biztos valami tévedés történt. Szeretnél egy szeletet a citromos tortámból?” – énekli Afroman, amint egy zavarodott fegyveres éppen a tortája előtt téblábol. „Az elfogatóparancson ez állt: »Kábítószerek és emberrablás«. Az elfogatóparancson ez állt: »Kábítószerek és emberrablás«. Viccelsz? Reppeléssel keresek pénzt. Miért van az elfogatóparancson »kábítószer« felirat? (Nos, a kábítószert tudom.) De »emberrablás« miért?” – énekli ezután.

Afroman máshogyan is próbálja meglovagolni az érdeklődést: december 20-án a kampánymenedzsere, Jason Savage a nevében bejelentette, hogy elindul a 2024-es amerikai elnökválasztáson, és a kampánya kulcskérdéseként az inflációt, a lakáspiacot, a korrupciót és a marihuána legalizálását említette.