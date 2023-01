Biden a mexikói határfalhoz látogatott

Először látogatott hivatalba lépése óta az amerikai-mexikói határra az Egyesült Államok elnöke. Joe Biden csütörtökön új bevándorlási programot jelentett be, amivel kormánya szigorítana az eddigi szabályozásokon. Vasárnap a határőrség embereinek kíséretében járta be a fal egy szakaszát, majd továbbutazott a mexikói fővárosba, ahol ma és holnap a mexikói és a kanadai vezetőkkel tart csúcstalálkozót az illegális bevándorlás kérdéséről.

Az elnök múlt héten jelentette be, hogy az Egyesült Államok mostantól két éven át havonta legfeljebb 30 ezer, legálisan érkező bevándorlót fogadna be Kubából, Haitiből, Nicaraguából és Venezuelából. Emellett bővítené azoknak a nemzetiségűeknek is a körét, akiket vissza lehet utasítani Mexikóba. Ezzel, mint elmondta az a célja, hogy az illegális bevándorlók „ne jelenjenek csak úgy meg a határon”.

Bident Gregg Abbott, Texas trumpista kormányzója fogadta El Paso repülőterén, ahol személyesen nyújtotta át neki az új szabályozást kritizáló levelét. A potenciális 2024-es elnökjelölt írásában azzal vádolta az elnököt, hogy nem hajtja végre a bevándorlási törvényeket. Mint írta: „Ön megsértette alkotmányos kötelezettségét, ugyanis a szövetségi törvények hűséges végrehajtásával meg kellene védenie az államokat az inváziótól.”

Az elnök érkezése előtt több százan tiltakoztak El Pasóban az új szabályozás ellen.