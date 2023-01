Független újságírókat ítélhetnek hosszú börtönbüntetésre a most kezdődött koncepciós perben Fehéroroszországban

Január 9-én elkezdődött a Tut.by-per a minszki városi bíróságon. Zárt tárgyaláson tekintik át az ügyet, melyben a vádlottak padján ül a nem is olyan régen még a legnépszerűbbnek számító független fehérorosz online újságot, a Tut.by-t kiadó Tut By Media vezérigazgatója, Ljudmila Csekina, a lap főszerkesztője, Marina Zolotova, valamint több további munkatársuk.

A Csekinával és Zolotovával szemben megfogalmazott vádpontok hajszálra ugyanazok, éspedig a Zerkalo.io összefoglalója szerint a következők:

különösen nagy összegű adóelkerülés

faji, nemzeti, vallási vagy szociális alapú, csoportosan elkövetett, súlyos következményekkel járó gyűlöletkeltés és izgatás

a Belarusz Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeivel ellentétes tevékenység telekommunikációs eszközök vagy az internet segítségével

Az első pontban rögzített bűncselekményekért legfeljebb 7, a másodikért 12, a harmadikért 5 év szabadságvesztés szabható ki; ebből máris nyilvánvaló, hogy a vádlottak aligha úszhatják meg két számjegy alatt az eljárás végét.

Ljudmila Csekinát és Marina Zolotovát 2021. május 18-án vették őrizetbe, azóta rács mögött vannak, több mint másfél év kellett a hatalomnak, hogy tárgyalásig tolja az ügyet.

2021. május 18.

Mint a Zerkalo felidézi, azon a májusi napon a fehérorosz hatóságok összehangolt akciót hajtottak végre a Tut.by irodáiban, a lap néhány partnercégénél és több munkatárs otthonában. A házkutatások és a kihallgatások késő estig tartottak, a nap végére 15 embert vettek őrizetbe. A cég és a lap vezetőivel szemben megfogalmazott „gyanú” az volt, hogy a Hi Tech Park Belarus – Kelet-Európa legnagyobb, nemzetközileg is ismert IT-központja Minszkben – egyes helyiségeinek bérlőjeként olyan bevételekhez jutott hozzá a Tut By Media, amelyekre egyrészt nem volt jogosult, másrészt nem fizette be utánuk az adót.

photo_camera Mindenért a Tut.by a hibás! Fotó: JACK GUEZ/AFP

A lap munkatársai és a független fehérorosz sajtó maradéka szerint a vád e pontja abszolút koholmány, de nem állja meg a helyét a gyűlöletkeltés és az izgatás, illetve a nemzetbiztonsági érdekekkel ellentétes tevékenység sem. Akkor sem, ha nem kérdéses, hogy a nem szabad, nem tisztességes, plusz meghamisított eredményt hozó 2020. augusztusi elnökválasztást követő események során – amelyek tömeges tiltakozásokba, majd összecsapásokba, letartóztatásokba, az ellenzéki politikusokkal és aktivistákkal szembeni megtorlásokba torkollottak – a Tut.by független lapként nem a hatalompárti narratívát követte.

Tut.by-történet

A Tut.by-t 2000-ben hozták létre fiatal minszki vállalkozók és újságírók, és a Lukasenko-korszak előrehaladtával – néhány olyan laptársával együtt, mint a Nasa Nyiva – a független fehérorosz nyilvánosság egyik első számú hírforrása lett. 2021 áprilisában, utolsó teljes hónapjában a Gemius adatai szerint több mint 3,3 millió egyedi felhasználó látogatta az oldalt a fehérorosz határokon belül, összesen 82,6 millió alkalommal. Aktív története azon a végzetes 2021. május 18-ai napon ért véget, amikor is az illetékes minisztérium blokkolta elérhetőségét. Később, augusztusban a minszki központi járási bíróság szélsőségesként regisztrálta a lapot, ez azt jelenti, hogy bármely anyagának a terjesztése bármely fehérorosz állampolgár által büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.

2021. július 8-án a Tut.by munkatársainak egy része – akik nem kerültek rács mögé, és el tudták hagyni az országot – létrehozták a lap „örököseként” a külföldön szerkesztett Zerkalo.io-t. Beköszöntőjükben jelezték: amikor a Tut.by újra tudja indítani teljes értékű tevékenységét Fehéroroszországban, a Zerkalo.io haladéktalanul megszűnik. Utóbbi Belaruszban elvileg nem érhető el.

A Tut.by a kezdetektől az utolsó pillanatokig megőrizte hatalomkritikus-független attitűdjét, és bár a helyzet az Alekszandr Lukasenko-ciklusok számának növekedésével keményedett, részint nem kellett feladnia pozícióit, részint folyamatosan nőtt a népszerűsége. Az első komolyabb támadást 2018 augusztusában hajtották végre ellene, akkor a BelTA állami hírügynökség azzal vádolta meg a Tut.by-t – és több más lapot –, hogy folytatólagosan engedély nélkül használták fel anyagaikat. Sokakat meglepő módon az ügyben újságírókat vettek őrizetbe és gyanúsítottak meg, a bíróság elé végül egyedül Marina Zolotova főszerkesztő került, őt pénzbüntetésre ítélték, 3570 dollárnyi fehérorosz rubelt kellett fizetnie.

photo_camera Marina Zolotova és édesanyja a bíróságon 2019 tavaszán, a Belta-ügyben kihirdetett ítélet után Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A lap ezután is működhetett tovább, így egyik legerősebb korszakát élhette meg 2020 augusztusában és egy ideig azt követően is – aki hiteles hírekre volt kíváncsi a fehérorosz eseményekről, és tudott oroszul, az első helyen a Tut.by-t olvasta –, mígnem 2020 szeptemberének végén megjelentek az első információk arról, hogy megvonhatják engedélyeit. Erről első körben decemberben, másodjára januárban bírósági ítéletek születtek, majd az egésznek a fentebb kifejtett módon lett vége 2021 májusában.

Hírek már rég nincsenek

A Zerkalo.io szerkesztőségi állásfoglalásban vázolta fel a most indult per kontextusát, amelyben a Csekina–Zolotova duó mellett vádlott Olga Lojko szerkesztő, Jelena Tolkacsova újságíró és Jekatyerina Tkacsenko jogász is. Azt írják: az egész eljárás mélységesen abszurd, amire csak úgy lehet tekinteni, mint a legutolsó lépésre az alternatív valóság felé vezető úton. Ebben az alternatív realitásban az igazi hír maga a gonosz, és a gonoszt, mint ismeretes, meg kell semmisíteni.

A megtorlás sztahanovista tempóban folytatódik, fogalmaznak, a politikai foglyok egymást követik a fogdákban, újabb és újabb ügyek jönnek, mindegyiken rajta a szélsőségesség pecsétje, nem számít, hogy ki kicsoda, lehetsz orvos, volt nyomozó, katona, köztisztviselő, újságíró, gyári munkás, Nobel-díjas tudós, az ítéletet nem azért kapod, amit tettél, hanem azért, amit a világról gondolsz.

photo_camera Tut.by-szimpátiatüntetés Krakkóban 2021. május 23-án Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Senkinek sincs kétsége afelől, hogy a Tut.by-ügy koholmány, szögezik le a zerkalósok, amely csupán azért születhetett meg, mert a rezsim fél az újságíróktól és a hírektől. Az újságírók úgy gondolják, a minszki városi bíróságon a tárgyalássorozat végén felmentő ítéleteknek kellene születniük, de tudják, hogy nem így lesz, a mai Belaruszban igazságosságra nem lehet már számítani.

Koncepciós perről van szó, nem az elsőről, nem a tizedikről, még csak nem is az ezredikről.

A Vjaszna (magyarul: Tavasz) fehérorosz jogvédő szervezet folyamatosan frissülő adatai alapján e szöveg publikálásának pillanatában 1441 politikai foglyot tartanak számon Fehéroroszországban.

A Tut.by-per négy nappal azután kezdődött, hogy bíróság elé került Minszkben a 2022-ben Nobel-békedíjas Alesz Beleckij, a Vjaszna alapítója.