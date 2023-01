Habony Árpád beszállt a budapesti kaszinóbizniszbe

Hivatalosan is Habony Árpádhoz került az öt budapesti kaszinót és a vegas.hu/vipcasino.hu online platformot 2056-ig működtető Las Vegas Casino-csoport harmada, írja a Válaszonline. A lap szerint a cégbíróság január negyedikén jegyezte be a Habonyhoz köthető ENTER-TNMNT Invest Zrt.-t a Garinvest Projekt Zrt. 32,94 százalékos tulajdonosává. A kaszinókat üzemeltető cég nagyobbik része továbbra is Garancsi Istváné maradt, Habonyra Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter része szállt. A lap emlékeztet:

a kaszinókat üzemeltető cég 2021-ben 30,4 milliárd forintos árbevétel mellett bő tízmilliárdos nyereséget produkált.