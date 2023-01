Jobbik: Varga Ferenc adja vissza a mandátumát!

Nyílt levélben kéri Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke a pártból nemrég kilépett Varga Ferencet, hogy adja vissza a mandátumát. "Megértjük, ha a politika nem a Te világod, és megértjük azt is, ha nem kívánsz tovább velünk dolgozni. Ám az adott szavadat kérlek, hogy tartsd be. Add vissza a mandátumodat annak a közösségnek, amelytől kaptad, és váljunk el békében. Ez az egyetlen egyenes és tisztességes út." - írja a pártelnök és EP képviselő.

Mint korábban írtuk, Varga Ferenc, a Jobbik egyetlen roma származású képviselője január 6-án bejelentette, kilép a pártból és független képviselőként kíván élni a választóktól kapott mandátumával. Döntését azzal indokolta, hogy a Jobbikban nem tudja már hatékonyan folytatni a munkáját, mert mint írta: "a jelenlegi helyzetben minden ellenzéki pártnak a valódi, Fideszen túli alternatíva megteremtéséért kellene dolgoznia. A Jobbikban ugyanakkor ennek a feladatnak az elvégzése a mai napig várat magára.”

photo_camera Varga Ferenc Fotó: Kaufmann Balázs/444

Gyöngyösi Márton a levelét azzal kezdi, hogy lényegében leírja, Vargát a Márki-Zay Péter által megállapított roma kvóta miatt vették föl a Jobbik listájára. "Mégis, dacára annak, hogy magával az elvvel nem tudtam azonosulni, tudtam örülni a személyednek, amikor a Jobbik közössége megtalált Téged, és felkért arra, hogy legyél a képviselőjelöltünk." A pártelnök szerint Varga ezzel kiváltságos helyzetbe került, "a Jobbik számos, évek óta keményen dolgozó, magát képző, tehetséges tagját" előzhette meg és ülhetett be a Parlamentbe. "Mégis megelőlegeztük Neked a bizalmat, és ezért cserébe csak azt kértük, hogy fogadd meg a Szent Korona előtt, hogy nem fogsz bennünket és az ügyünket cserben hagyni. Most mégis pontosan ezt tetted, és nem igazán értem, miért? Vitáid voltak a képviselőtársaiddal? Nos, ilyen a politika. Ez nem a bolsevik párt és nem is a Fidesz, ahol mindenkinek mindenkivel mindenben száz százalékosan egyet kell érteni."

"Úgy gondolod, hogy nem tudod jobbikos képviselőként szolgálni a szavazóidat? Melyik szavazóidat, kedves Feri? Te meg sem mérettetted magad egyéni körzetben. Minden szavazat, amelynek köszönhetően ma a Parlamentben ülsz, a Jobbik listájára érkezett. A Te szavazóid azok az emberek, akik a Jobbikra szavaztak, és akiket Te most elárultál." - írja Gyöngyösi, aki szerint éppen ezért Vargának vissza kellene adnia a mandátumát. Hozzáteszi azt is, hogy ha Varga Ferenc azt gondolja, hogy független képviselőként jobban tudja majd végezni a munkáját, akkor semmit nem tanult eddig az Országgyűlésben eltöltött ideje alatt, hiszen függetlenként még kevesebb lehetősége van.

photo_camera Gyöngyösi Márton Forrás: Európai Parlament

"Mi mindenben mögötted álltunk. Tudhatod jól, hogy a Jobbik számára a cigányság felzárkóztatása és integrálása a kezdetektől fogva a nemzeti sorskérdések közé tartozott. Arra kértünk fel, hogy dolgozz ezért, és megadtunk minden segítséget hozzá, amit ma egy ellenzéki párt Magyarországon meg tud adni. Neked ez nem kellett" - írja a pártelnök.

"Ha nem látod be, hogy miért gond az, hogy visszaéltél emberek bizalmával, és fél éven belül megszegted a saját esküdet, mégis hogyan várod el, hogy bárki hitelt adjon a szavaidnak a mandátumod hátralévő részében? Ki várja saját képviseletét egy olyan politikustól, aki a szavakat mindig úgy fordítja, ahogy neki kényelmes?" Éppen ezért Gyöngyösi szerint az az egyetlen tisztességes megoldás, ha Varga visszaadja a mandátumát.