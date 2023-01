Putyint pont a legnyilvánvalóbb bűne miatt nem állíthatják bíróság elé

A jelenlegi ismereteink alapján Vlagyimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadásáért és az ott elkövetett bűncselekményekért felelősségre lehet vonni, de csak abban az esetben, ha van rá politikai akarat, mondta Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, a Corvinus Egyetem docense, akivel Putyin büntethetőségét jártuk körbe.

Putyin elítélhetőségével kapcsolatban a két legellentmondásosabb kérdés az államfői mentesség és az agresszió.

Államfői mentesség - a szuverenitás mindenekelőtt

A hétvégén Geoffrey Nice, aki a hágai Nemzetközi Törvényszék ügyészeként a Szlobodan Milosevics elleni eljárást vezette, azt javasolta: Ukrajna maga indítson pert Putyin ellen, ukrán nyelven, Putyinnak jelen se kell lennie. Hoffmann Tamás szerint az ukrán ügyészség egy ilyen eljárást akár azonnal megindíthatna, ha az ukrán parlament kiiktatná az államfői mentesség fogalmát az ukrán jogrendszerből. Normál esetben ugyanis egy másik ország hivatalban lévő államfőjével és néhány más, magas rangú vezetőjével, így külügyminiszterrel, hadügyminiszterrel szemben nem indítható eljárás. Ennek hiányában akár egy Magyarországon született feljelentés alapján nyomozást indíthatna a magyar ügyészség is Putyin ellen. Az államok szuverenitása nem korlátozható, egyetlen állam sem ítélkezhet egy másik fölött.

photo_camera Milosevics a hágai bíróságon 2002-ben Fotó: ED OUDENAARDEN/AFP

Hoffmann Tamás emlékeztetett arra az ezredfordulón történt esetre, amikor egy belga bíróság nemzetközi letartóztatási parancsot adott ki a Kongói Demokratikus Köztársaság hivatalban lévő külügyminisztere ellen egy fajgyűlöletre buzdító beszéde miatt. Az eset nem Belgiumban történt, az elszenvedői nem belga állampolgárok voltak, a külügyminisztert népirtásra való felbujtással gyanúsították meg. A Kongói Demokratikus Köztársaság a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordult és nyert: az ítélet szerint Belgium megsértette az ország szuverenitását. „Ez egy húsz évvel ezelőtt történt eset, a nemzetközi jog is folyamatosan változik, van, aki azt mondja, ma már nem állna meg ez az ítélet” - mondta Hoffmann.

A nemzetközi jogász azonban úgy gondolja, hogy Nice a véleményével erős kisebbségben van. A Milosevics elleni eljárást az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) által felállított büntetőtörvényszék folytathatta le, egy ilyen bíróságnak nincsenek korlátai, ezért az sem akadályozta, hogy az eljárás kezdetén a szerb elnök még hatalmon volt. Mivel Oroszország maga is a BT állandó tagja, így bármikor megvétózhat egy rá nézve kedvezőtlen határozatot, így egy ilyen bíróság felállítása most a sci-fi kategóriájába tartozik.

Egy kijevi Putyin-perre még az Ukrajnával szimpatizáló országok is felszisszennének, mivel egy állam, még ha jelen esetben egy agresszor állam szuverenitása sérülne, ezt pedig senki sem akarja.

A Putyin bármilyen törvényszék általi elítélhetőségével kapcsolatos bizonytalanság jelentős részben éppen abból ered, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság nem nagyon foglal állást az ügyben. Mi lehet ennek az oka? „A 2003-as iraki invázió a nemzetközi jogászok kilencven százaléka szerint jogellenes agresszió volt, így az ebben érintett államok tartanak a precedenstől - mondja Hoffmann Tamás. - A nagyhatalmak azóta is több, nemzetközi jogi szempontból nagyon is vitatható akciót hajtottak végre.”

Agresszió miatt Putyint elítélni nem lehet

A Nemzetközi Büntetőbíróság három esetben indíthat eljárást: háborús bűncselekmények, emberiesség ellenes bűncselekmények és népirtás esetén. Abszurd, de önmagában nem büntethető Putyin legnyilvánvalóbb tette, Ukrajna megtámadása és így az agresszió elkövetése egy másik ország ellen. Vagyis büntetlenül megtámadható egy másik ország, ha közben az agresszor nem követ el se háborús, se emberiesség elleni bűncselekményt, se népirtást. (Ukrajnában erről nincs szó, erről majd később.)

Ahhoz, hogy Putyint az agresszió miatt is felelősségre lehessen vonni, egy másik bíróságot is fel kellene állítani, ami csak abban az ügyben ítélkezne. A második világháború után még a német és japán vezetőket a béke elleni bűncselekmények, vagyis az agresszió miatt ítélték el, ebből következett minden más. Azóta viszont senki sem járt el agresszió miatt.

photo_camera Náci vezetők nürnbergi tárgyalása 1946-ban Fotó: STRINGER/AFP

Az agresszió büntethetősége a harmadik világ országainak érdeke, mivel az erősebbek időnként őket szokták, okkal, ok nélkül megtámadni, lebombázni. A három nemzetközi bűncselekmény - háborús és emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás - mellől az agresszió a mai napig hiányzik. Azaz annyit sikerült elérni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság római statútumába bekerült az agresszió - definíció nélkül, így viszont nem lehetett alkalmazni. Hoffmann Tamás az okos lány történetéhez hasonlítja mindezt, aki köszönt is, meg nem is, vitt is ajándékot, meg nem is. De ez még semmi. A statútum 2010-es kampalai módosításakor még ezen is tudtak csavarni egyet: a Nemzetközi Büntetőbíróság agresszió esetében is el tud járni, ha mindkét fél, tehát a megtámadott és az agresszor is ratifikálja az agresszió definícióját - ez pedig nonszensz, se Moszkva, se Kijev nem ratifikálta ezt, amúgy Budapest se.

Népirtás is volt, ha nem is Bucsában

Rendben, a jelenlegi viszonyok között Vlagyimir Putyin agresszióért nem ítélhető el. De akkor a Nemzetközi Bíróság által büntethető kategóriák közül melyikért vonható felelősségre az orosz elnök? - kérdeztük Hoffmann Tamást, aki szerint nem kérdés, hogy háborús bűncselekmény, emberiesség elleni bűncselekmény és népirtás is történt Ukrajnában. A kérdés az, hogy ezeket miképpen tudják összekötni Putyin személyével. A Nemzetközi Büntetőbíróság szinte a háború kezdetétől Ukrajnában van, rengeteg bizonyítékot gyűjtött össze, vannak lehallgatott beszélgetések is.

Háborús bűncselekmények (hadijog megsértése, mint például a hadifoglyok megkínzása, kivégzése vagy a fosztogatás), emberiesség elleni bűncselekmények (a polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás, például célzott bombázás a polgári infrastruktúra ellen, a módszeres fosztogatás) jól dokumentálhatóan és nagy számban történtek, történnek a mai napig. Hoffmann Tamás szerint a bucsai mészárlás annak irtóztató jellege ellenére sem a népirtás, hanem az emberiesség elleni bűnök közé tartozik. De népirtással is megvádolhatók az oroszok, a gyermekek tömeges átszállítása Oroszországba és orosszá nevelése ugyanis annak számít, mivel annak célja az ukrán nemzet megsemmisítése.

photo_camera Tömegsír Bucsában 2022. április 7-én Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

De hogyan tehető mindezért felelőssé Putyin? „Az kevés, hogy ő adta ki a parancsot Ukrajna megtámadására” - mondta Hoffmann Tamás. Azt kell bizonyítani, hogy köze volt az Ukrajnában elkövetett bűncselekmények elkövetéséhez; elrendelte azt vagy részt vett olyan szervezet munkájában, amelyik bűncselekményt követett el. És parancsnoki felelősséggel is tartozik, vagyis ha tudomására jut egy bűncselekmény, akkor eljár az ügyben. Nos, a bucsai mészárlást elkövető orosz dandárt nemhogy nem büntettette meg, hanem egyenesen kitüntette.

És vajon felelőssé tehető-e olyan zsoldoscsoportok tevékenységéért, mint a Wagner? Hoffmann szerint ez nem kérdés, ők például börtönökben is toboroznak amnesztiáért cserébe, ami elképzelhetetlen lenne állami jóváhagyás nélkül. A háború kiszervezése nem ment a háborús bűnök alól.

És hol van az a bíróság?

Nagy kérdés, hogy milyen bíróság ítélkezhet a nemzetközi bűncselekmények elkövetői fölött, ha eljön az ideje, ahogy az is, hogy az Ukrajnában vagy semleges helyszínen, például Hágában működne, esetleg mindkét helyszínen. A Nemzetközi Büntetőbíróság eljárhat a konfliktus során elkövetett háborús bűntettek, emberiesség elleni bűncselekmények vagy népirtás kapcsán, de az agressziót nem vizsgálhatja. Mint írtuk, annak nincs esélye, hogy egy ENSZ BT általi felhatalmazással, korlátlan jogkörrel működő testület álljon fel, hiszen a BT-tag Oroszország vagy Kína vétójoggal rendelkezik. Az ENSZ közgyűlése is felhatalmazhatja a főtitkárt egy bíróság felállítására, itt elég a tagok többségének támogatása, vétójog nincs. Ennek a bíróságnak viszont jóval szűkebb a jogköre egy BT-felhatalmazással működőnél, és a közgyűlésen nemmel szavazók, így feltételezhetően az oroszok is megtagadhatják vele az együttműködést.

Legerősebben a nyugati államok szorgalmazzák bíróság felállítását, legutóbb az Európai Bizottság kezdeményezte egy ilyen testület létrehozását, amelyik az ENSZ támogatásával vizsgálná ki a háborúban elkövetett bűncselekményeket és ítélné el a felelősöket. „Legitimációs szempontból sokat segítene, ha nemcsak nyugati, hanem harmadik világbeli résztvevői is lennének egy ilyen eljárásnak” - mondta a nemzetközi jogász.

Egyébként az oroszok is követelték egy nemzetközi büntetőbíróság felállítását, ők az ukrán katonaság 92 tagját állítanák bíróság elé emberiesség elleni bűncselekmények miatt, csak nyárig 1300 büntetőeljárást indítottak. Kezdeményezésüket olyan államok támogatták, mint Bolívia, Irán és Szíria. „Nem precedens nélküli lépés ez egy agresszortól, a második világháborúban a náci Németország is gyűjtött bizonyítékokat a szövetséges hatalmak által elkövetett jogsértésekről” - mondta Hoffmann Tamás.

Mint Milosevics

A nemzetközi jogász szerint vannak a háborúkat kirobbantó politikusok megbüntetéséről szóló sikertörténetek. Mindenekelőtt a kilencvenes években a volt Jugoszlávia területén elkövetett bűnök felelősei elleni eljárásokat említi. Voltak ugyan vitatható ítéletek, felmentések, de egy ilyen mértékű konfliktus számos felelősét sikerült bíróság elé állítani - és nem csak az egyik oldalról.

És mi kell ahhoz, hogy Putyin is a bíróság előtt feleljen a tetteiért? - kérdeztem. „Nem hiszem, hogy felelősségre fogják vonni. Ugyanaz kéne, mint Milosevicsnél: többé-kevésbé demokratikus rezsimváltás Moszkvában, az új politikai vezetés együttműködése a nemzetközi közösséggel. Ennek szép példája lenne, ha az előző rezsim vezetőit elküldik Hágába. Ez egy radikális fordulat lenne.”