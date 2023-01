Zátonyra futott egy ukrán gabonát szállító hajó a Szuezi-csatornában

A Szuezi-csatornában hétfőn zátonyra futott egy ukrán gabonát szállító teherhajó, ami így egy ideig fel is tartotta a csatorna forgalmát, mielőtt el tudták volna vontatni, írja a Guardian. A 225 méter hosszú, Marshall-szigetekre bejegyzett M/V Glory ideiglenes zátonyra futása felébresztette a félelmeket, hogy valami hasonló történhet, mint amikor 2021-ben a 400 méteres Ever Given konténerhajó egy hétre keresztbe állt a mesterséges csatornában.

Az M/V Glory zátonyra futása után már hétfőn visszaállt a Szuezi-csatorna normál forgalma, miután négy vontatóhajóval sikerült elhúzni a teherhajót az útból, ami azóta már folytatta is útját Kína felé, jelentette a Suez Canal Authority (SCA), a csatornát üzemeltető egyiptomi állami társaság. Hétfőn a tervek szerint 51 hajó fog áthaladni a csatornán mindkét irányban összesen, írja az SCA.

photo_camera A zátonyra futott teherszállító Fotó: SUEZ CANAL AUTHORITY/Anadolu Agency via AFP

A Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő Szuezi-csatorna biztosítja a legrövidebb víziutat Ázsia és Európa között, és a világ tengeri kereskedelmének mintegy 10 százalékát bonyolítja évente. A csatorna az egyik legfőbb devizából származó bevételi forrása Egyiptomnak, évente több mint 7 milliárd dollárt (kb. 2584 milliárd forint) hoz az országnak.

Időnként megtörténik, hogy hajók elállják a forgalmat a Szuezi-csatornában, szeptemberben az Affinity V tanker akadt el itt.

Az M/V Glory ukrán kukoricát szállít Törökországból, ezt az Oroszország-Ukrajna-Törökország közötti Fekete-tengeri gabonaszállítási egyezmény (Black Sea Grain Initiative) teszi lehetővé, ami védett tengeri folyosót biztosít az ukrán gabonának, élelmiszereknek és műtrágyának.