35 orosz csúszott le tavaly a Forbes milliárdosokat gyűjtő listájáról

2021-ben még 123 orosz név szerepelt a Forbes dollármilliárdosokat összesítő listáján, Ukrajna orosz invázióját követően viszont többen is lecsúsztak a listáról, tavaly év végén már csak 88 orosznak volt több mint egymilliárd dolláros vagyona. Az üzleti magazin orosz kiadásának összesítése szerint a háború miatt bevezetett szankciók hatására 68 orosz milliárdos lett szegényebb, köztük a Lukoil olajvállalat első két embere, Vagit Alekperov és Leonyid Fedun, akik 5 és 4 milliárd dollárral lettek szegényebbek a háború kitörése óta, vagy Roman Abramovics, a Chelsea focicsapat volt tulajdonosa, akinek 5,6 milliárd dollárjába kerültek a szankciók.

A legtöbbet veszítő orosz oligarcha vagyona több mint 11 milliárd dollárral csökkent a szankciók hatására. A legnagyobb vesztes Alekszej Mordasov, a Szeversztal nevű acélgyár tulajdonosa. A cégnek a Forbes becslése szerint 400 millió dollár veszteséget okozott, hogy az orosz invázió miatt az Európai Unió megtiltotta az orosz vas- és acélipari termékek importját. Emellett Mordasov több másik cége is szankciós listára került, a családja külföldön tartott vagyonát is zárolták, és az Olaszországban parkoltatott luxus jachtját is lefoglalták. Azért olyan nagyon nem kell sajnálni, a Forbes szerint még így is maradt több mint 18 milliárd dollárja.

photo_camera Alekszej Mordasov Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

A második legnagyobb vesztes nem került föl a szankciós listára, sőt, nem is a saját cége került közvetlenül bajba, a versenytársának összeomlása rántotta őt is magával. Tatyana Bakalcsuk, a Wildberries nevű e-kereskedelmi cég tulajdonosa, Oroszország leggazdagabb női vállalkozója. Bizonyos mértékben ő vesztett a legtöbbet tavaly, az ő vagyona ugyanis nagyjából a felére esett vissza, 8,3 milliárd dollárt bukott egy év alatt. Ennek a fő oka az, hogy egy másik nagy e-kereskedelmi cég, az Ozon részvényárfolyama 40 százalékot zuhant, ami magával rántotta a Wildberries részvényeit is.

A harmadik legnagyobb vesztes Oleg Tinkov, a Tinkoff Bank, Oroszország egyik legnagyobb bankjának tulajdonosa. Tinkov azon kevés orosz oligarchák egyike, aki nyíltan kritizálta Ukrajna lerohanását, ezután pedig nem sokkal meg is keresték az orosz kormánytól, hogy adja el az érdekeltségeit, különben államosítják a bankját. El is adta a részesedését a cégeiben, elég rossz áron, 5,9 milliárd dollárt bukva az üzleten, majd el is hagyta az országot. Korábban még 9 milliárd dollár köré tették a vagyonát, 2022 végére viszont lecsúszott a milliárdosok listájáról.