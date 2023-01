Ez Orbánék szuperprojektje, a magyar jövő kulcsa, ahová nyomozók vonultak ki házkutatást tartani

Orbán Viktor karácsony előtt zárt körben foglalta össze legújabb stratégiáját a Széll Kálmán Alapítvány vacsoráján. A szuperterv egyik fontos komponense, hogy olyan hazai vállalatokat erősítenek meg, mint a 4iG. A Mészáros Lőrinc vonzáskörzetéből kinőtt, gigantikusra dagasztott informatikai és távközlési vállalat a NER szuper projektje.

„Nem külföldi cégek központjainak idetelepülését ösztönözzük, hanem olyan hazai vállalatok megerősödését, amelyek regionális szinten válnak meghatározó szereplővé, mint a MOL, az OTP Bank vagy a 4iG.” - Fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor 2013-ban Tusnádfürdőn is beszélt arról, hogy mi a jelentősége a közép-európai mértékben is számottevő magyar óriásvállalatoknak, de akkor még az OTP, a MOL mellett a Simicska Lajoshoz tartozó Közgépet említette meg, ami azóta a rendszeren belül dúló testvérháború áldozatává vált. Így a mostani felsorolásból ki is maradt, ami jól mutatja, hogy ezek a NER-cégek és fejeik milyen szerény önállósággal rendelkeznek.

A 4iG csillaga viszont meredeken emelkedik. Január 9-én büszkén jelentették be, hogy leányvállalata, a tavaly bekebelezett Antenna Hungária az állammal közösen végrehajtotta a magyar távközlés történetének egyik legjelentősebb vállalatfelvásárlását, és elképesztő összegért, 660 milliárd forintért megvették a Vodafone Magyarországot.

Arról viszont a 4iG és Orbán Viktor sajtóbirodalma is mélyen hallgat, hogy az elmúlt másfél évben mind a 4iG, mind az Antenna Hungária belekeveredett egy súlyos bűnügybe: Érintettek egy nagyon kiterjedt csalássorozatban, a Fuzik Zsolt-féle számlagyár-ügyben. A NAV kommandósai 2021. június 15-én nyolcvan különböző helyen csaptak le, több tucat személyt tartóztattak le, és házkutatást tartottak a 4IG-nél és az akkor még állami kézben lévő Antenna Hungária Zrt.-nél is.

A számlagyáras maffia ügyét sorozatban mutattuk be:

A Netflixre illő sztoriban van padló alá rejtett széf, börtönben szövődő üzleti kapcsolatok, Hugo Boss táskában szállított korrupciós pénz, engedély nélküli vadászat, Gój motoros stróman és elképesztő mennyiségű kokain.

A nyomozati anyagból kiderül, hogy a Fuzik-féle szervezet egyik fontos tevékenysége a burjánzó korrupcióra épülő szolgáltatás lehetett. A megbízóknak jutalékért cserébe segítettek a legkülönbözőbb túlárazott projektekből származó extraprofitot kiszívni, majd a megbundázott projektekből még az adót is elcsalni. Ezt így foglalta össze az egyik érintett a vallomásban:

A 4IG és az Antenna Hungária többszörösen is érintett az ügyben.

A pénzügyőrök 2021. júniusi elemzői jelentése a csaló hálózat haszonhúzójaként azonosította a 4iG-t, amely a vizsgálat időszakban 2018 januárja és 2021. március vége között több mint 162 millió forint adót vont le jogosulatlanul. Az Antenna Hungária ennél is többet:

Fuzik Zsolt, A BKV és a CBA egykori informatikai vezetőjét gyanúsították meg azzal, hogy ő irányította szervezetet. A szervezetben Nagymesterként emlegetett Fuzik személyes kapcsolatot ápolt a 4iG felső vezetésével, amit az alábbi lehallgatási jegyzőkönyv bizonyít:

Két héttel később már egy másik fontos szereplővel egyeztetett egy 4iG-t is érintő ügyről: Tasnádi Lászlót, volt belügyi államtitkárt és Pintér Sándor bizalmasát hívta Fuzik. A lehallgatási anyagban megemlített cégekből ítélve Fuzik feltehetően arról a BKV-s munkáról egyeztetett, amelyet a Magyar Jeti már részben feldolgozott a „Bűnszervezet működtethette a BKV informatikai rendszerét, Pintér Sándor köre vette át a bizniszt” című videóban.

Az Antenna Hungária is több szálon kötődik a Számlagyár-ügyhöz. Korábban részletesen írtunk arról az esetről, amikor az AH egy nagyon komoly szoftvert vásárolt a T-Systems-től, de az üzletbe közvetítőként befűzték a számlagyárhoz tartozó Wind-IP kft-t.

Erről így beszélt az Antenna Hungária osztályvezetője vallomásában: „Ez egy elég komplex szoftver, melynek eredeti fejlesztője tudomásom szerint a T-Systems. A Wind-IP kft. tudtommal valamilyen forgalmazó szerepben került be a képbe. A Wind-IP kft. számunkra műszaki szempontból semmilyen hozzáadott értéket nem képviselt”

photo_camera Sz. Szabolcs alias Madár letartóztatása.

A WIn-IP tulajdonosa Sz. Szabolcs alias Madár volt. Őt azzal gyanúsítják, hogy a számlagyárat igazgatta. A lehallgatási jegyzőkönyvek alapján leginkább az X6-os BMW-ék, a gyúrás és a kokain iránt érdeklődő vállalkozó cége 2019-ig vett részt a közel 1 milliárd értékű antennás projektben. A Wind-IP kft. az Antenna Hungáriával kötött üzlet után egy évvel, 2020 nyarán közel 900 milliós adóhátralékkal eltűnt az adóhatóság látóköréből.

Ami viszont a fentieknél is súlyosabb képet fest az ügyről, hogy a lehallgatási jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a bűnszervezetet egy állami cégtől figyelmeztették, hogy telefonjaikat lehallgatják. Másfelől pedig a 4iG-ből valakik igyekeztek leállítani a NAV nyomozóit.

photo_camera A fenti részlet egy 2021. március 24-én lehallgatott telefonbeszélgetés jegyzőkönyvéből származik. (I.) a 4IG Nyrt. szolgáltatás-managere, beszélgetőtársa (B.) a számlagyár egyik embere.

A 4IG reakciója a számlagyár-ügyre:

„A 4iG Nyrt., továbbá bármely vezető beosztású munkavállalója, valamint egyetlen alkalmazottja sem állt az elmúlt időszakban hatósági vizsgálat alatt.”



