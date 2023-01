Hiába várják, Hadházy nem lép be Márki-Zayék új pártjába

Az Index azt írja, Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) néven jegyzik be Márki-Zay Péter új, a 2024-es önkormányzati és EP-választáson indulni kívánó pártját, és a hódmezővásárhelyi polgármester azt mondta, örülne, ha csatlakozna hozzájuk Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

photo_camera Hadházy Ákos tavaly áprilisban Fotó: botost/444.hu

Hadházy Ákos a Facebookon Márki-Zaynak elutasítólag válaszolt: „Régi barátságunkra és az irántad érzett változatlan és őszinte megbecsülésre tekintettel próbálok nagyon udvariasan, de lényegre törően fogalmazni: minden ellenkező híreszteléssel szemben én nem kívánok részt venni az általad most bejelentett párt munkájában. Elmondtam neked személyesen is többször, de a jelek szerint nyilvánosan is szükséges: bármilyen új pártot csak erős alapokon, széleskörű összefogással, megfelelő időben szabad elindítani. Ezek hiányában a legjobb szándékkal indított kezdeményezés is csak egy lesz az egyszemélyes törpepártok szomorúan hosszú sorában.”