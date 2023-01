Idén sem a sporton spórol az Orbán-kormány

A rendeleti kormányzás adta jogával élve 2022 utolsó napjaiban a kormány drasztikusan átírta és a Magyar Közlönyben rendeletként tette közzé a 2023-as év költségvetését. Részben ezért sem könnyű követni, honnan mennyi pénz folyik a sportba, de az mfor.hu most megpróbálta összerakni.

A portál arról is ír, hogy a honvédelmi tárca kezelésébe tartozó terület alapvető sportszakmai feladatokra is kap pénzt a különféle beruházási projektek és az államkasszából elmaradó bevételként megjelentő tao-támogatások mellett, ami tovább bonyolítja a helyzetet.

Mindazonáltal számításaik szerint a júniusban benyújtott és elfogadott költségvetés alapján mindent egybevéve 385 milliárd forintot tervezett elkölteni a kormány a sport területén, amiből 139 milliárd az az összeg, ami tao címén az államkassza helyett különböző sportszervezetekhez, egyesületekhez megy. Becslésük szerint idén a sportkassza legalább 415 milliárd forintra rúghat a beazonosítható tételek összesítése után.

Ami biztos, hogy az alapvető feladatokra - vagyis azon önálló előirányzatokra, melyek a költségvetés állandó részét képezik - 9 százalékkal többet költ idén a kormány: 167,2 milliárd helyett 182,6 milliárdot.

Ezen a fronton a változások:

A versenysport és szakmai feladatok támogatása a korábbi 28,7 milliárd helyett 58,4 milliárd forint.

55 százalékkal többet kapnak a kiemelt sportegyesületek : 8,7 milliárd helyett 13,6 milliárd forintot.

A „sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása” előirányzat 27,8 milliárd helyett 33,6 milliárd.

Az autó-motorsport támogatása is nőtt picit: a korábbi 16,5 milliárd után 19,6 milliárd forint szerepel erre a célra.

Egy helyen mentek csak lefelé: a kiemelt nemzetközi sportesemény stratégiára 29,6 milliárd helyett 13,4 milliárd jut idén. Viszont amint arra az mfor.hu felhívja a figyelmet, óvatosan kell ezzel az adattal is bánni, ugyanis a kormány tavaly a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának szervezte át a rendezvényeket. Be is került egy újabb tétel a büdzsébe: kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítására 60,5 milliárd forintot szánnak 2023-ban.