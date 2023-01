Kedden nem érdemes elhagyni a lakást, de szerdán már a nap is kisüthet

Kedden szinte országszerte számíthatunk esőre, több helyen kiadós mennyiségben, a hegyekben havas eső, havazás alakulhat ki – írja az Időkép. Előrejelzésük szerint délután a nyugati tájakon már megszűnik a csapadék, szakadozni kezd a felhőzet. Sokfelé élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 4-10 fokra számíthatunk.

Szerdán eleinte még lesz egy kis eső keleten és délkeleten, aztán a legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet és több órára is kisüt a nap. Mellette viszont élénk, erős északi szél is várható, reggel pedig az északi, dunántúli tájakon többfelé fagyhat is, de délután már 5-9 fokot mérhetünk.

Csütörtökön viszont újabb csapadéktömb érkezik, vagyis megint esőre, havas esőre, ónos esőre, a hegyekben pedig havazásra számíthatunk. Pénteken is hasonló lesz a helyzet: felhős, esős idő lesz, 4-11 fokkal.