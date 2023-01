Már 14 halálos áldozata van a kaliforniai viharnak, százezrek maradtak áram nélkül

Kalifornia államban napok óta heves esőzések és viharok dúlnak, ami miatt egész városrészek váltak lakhatatlanná, nagyjából 200 ezer ember maradt áram nélkül és már 14-en életüket vesztették az áradások következtében - írja a BBC.

Sok embert még keresnek, például azt az 5 éves kisfiút, akit édesanyjával együtt mosott el a víz, amikor autóval épp az iskolába hajtottak. Az anyát sikerült kihúzni a kocsiból, a kisfiút viszont elmosta a víz. Búvár mentőalakulatok hét órán át keresték, utána viszont túl veszélyesnek ítélték a mentőakciót.

photo_camera megrongálódott út a Santa Cruz hegységben, Kalifornia középső részén. Fotó: NEAL WATERS/Anadolu Agency via AFP

Az amerikai meteorológiai szolgálat adatai szerint az elmúlt 24 órában 35,5 centi csapadék zúdult Kaliforniára, az elmúlt napokban pedig az egész államban 400-600 százalékkal több csapadék esett, mint ilyenkor szokott.

Az esőzések miatt egész városrészeket és településeket kellett kiüríteni. Például a Santa Barbara közelében fekvő Montecito-t, ahol több hírességnek is van háza, itt lakik például Oprah Winfrey, Rob Lowe, valamint Harry herceg és felesége, Meghan is. A BBC beszámolója szerint ők most épp nincsenek ott, mert Harry új könyvével turnéznak.

Ellen DeGeneres shares video of raging flood waters near her house as Montecito evacuated during storm. pic.twitter.com/RUq00wMfD1 — Pop Crave (@PopCrave) January 10, 2023

Ellen DeGeneres műsorvezető, aki szintén Montecitoban lakik, megosztott egy videót a házához közeli patakról, amiben, mint mondja, általában alig van víz, most viszont iszonyatos zajjal zúdul le benne az elmúlt napok esőzése. DeGeneres a videóban emlékeztet, hogy épp egy több emberéletet is követelő tűzvész ötösik évfordulóján hirdették ki, hogy az egész várost evakuálni kell.