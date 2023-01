Ukrajnáról, Iránról és Nagy-Britanniáról szóló titkos jelentések voltak Biden korábbi irodájában

Ukrajnáról, Iránról és a brit helyzetről szólnak azok a titkosított jelentések, amelyeket Joe Biden ügyvédei az elnök korábban használt irodájában találtak még novemberben – írja a CNN. A 2013 és 2016 között született jelentéseket dobozokban találták személyes jellegű – többek között az elnök 2015-ben elhunyt fiának, Beau Biden temetésének előkészületeiről szóló – iratok között.

Ahogy korábban írtuk, a titkosított dokumentumokat a University of Pennsylvania Washington DC-ben lévő Biden Center for Diplomacy nevű központjában találták, ahol Biden névadóként és tiszteletbeli professzorként irodát tartott fenn. Ezt akarták végleg felszámolni az elnök ügyvédei, amikor megtalálták a dobozokat és benne a 10 titkosított iratot. Ezeknek nem szabadott volna ott lenniük, az ilyen iratokra nagyon kell vigyázni, vissza kell adni őket a nemzeti levéltárnak. Az ügyvédek rögtön jelezték az igazságügyi minisztériumnak, hogy mit találtak, és visszaszolgáltatták a dokumentumokat.

photo_camera Joe Biden papírral Fotó: SAUL LOEB/AFP

Ennyivel nem biztos, hogy megússza az ügyet az elnök, Merrick Garland igazságügyi miniszter ugyanis megbízta John Lausch chicagói államügyészt, akit még Donald Trump nevezett ki a posztjára, hogy indítson vizsgálatot. A témára várhatóan ráveti magát az egész amerikai jobboldal, hiszen Donald Trumpnál is találtak titkosított dokumentumokat, az ő floridai rezidenciáján emiatt razziázott is az FBI. Trump már el is kezdett arról írogatni a Twitteren, hogy a Fehér Házban is házkutatást kellene tartani (ahol egy csomó titkosított dokumentumot találnának, csakhogy az ott teljesen rendben is lenne).

A CNN cikke megjegyzi, hogy a két eset között elég sok a különbség, Trump az elnöki mandátumának lejárta után több mint 600 titkosított anyagot tartott meg, míg Biden esetében összesen 10-ről van szó. És míg Trump nem volt hajlandó visszaszolgáltatni az iratokat, és ezért házkutatást kellett nála tartani, Biden jogászai együttműködnek a hatóságokkal.