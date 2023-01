Megfosztották harvardos ösztöndíjától a világ egyik legismertebb jogvédőjét, mert túl sokat kritizálta Izraelt

Kenneth Roth közel harminc évig volt a világ egyik legnagyobb jogvédő szervezete, a Human Rights Watch vezetője.

Leköszönése után egyéves ösztöndíjat ajánlottak neki a Harvard Egyetem emberi jogokkal foglalkozó központjában, amit végül mégsem kapott meg a dékán közbelépése miatt. Roth csak közvetve, a Kennedy School egyik professzorától értesült az indokról: jogvédőként túl sokat kritizálta Izraelt.

A Guardianben megjelent véleménycikkében Roth azt írja, eleinte puszta formaságnak gondolta a dékáni jóváhagyást. Mivel régóta kapcsolatban állt az egyetemmel, logikusnak tűnt számára, hogy ott töltsön egy évet, amíg a könyvén dolgozik. Kellemes, félórás beszélgetést folytattak, ám a végén a dékán rákérdezett, vannak-e ellenségei.

„Furcsa kérdés volt” - írja Roth, aki természetesen nem kedvence az elnyomó rezsimeknek. A kínai és az orosz kormány például szankciókat is kivetett rá, amit kitüntetésként kezel, de megemlítette, hogy a ruandai és a szaúdi kormány is eléggé utálja. „Sejtettem, mire akar kilyukadni, ezért megjegyeztem, hogy kétségkívül az izraeli kormány is utál.”

photo_camera Kenneth Roth Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Elmendorf mostanáig nem szólalt meg az ügyben, ezért cikkében Roth is csak találgat, mi állhat a háttérben. Mivel a dékán sosem beszélt nyilvánosan Izraelről emberi jogi vonatkozásban, aligha személyes véleménykülönbségről van szó, írja.

Roth az ügyet robbantó Nation-cikkhez hasonlóan felveti, hogy a Kennedy School sok donortól kap anyagi támogatást, akik hangos támogatói Izraelnek. Hangsúlyozza, hogy nem tudni, konzultált-e a dékán ezekkel a donorokkal, de nem lát más életszerű magyarázatot.

Roth veszélyesnek tartja, ha egy oktatási intézmény támogatói ilyen módon korlátozhatják a tudomány szabadságát. Szerinte a Harvardnak világossá kellene tennie, hogy nem fogad el pénzt olyanoktól, akik befolyásolni próbálnák a kutatók munkáját.

Cikkében kitér arra, hogy a Human Rights Watch száz ország emberi jogi problémáival foglalkozik rendszeresen, Izrael csak az egyike ezeknek. Emellett a palesztin hatóságok, a Hamász és a Hezbollah által elkövetett jogsértéseket is rögzítik.

Szerinte bírálói hamisan keretezik antiszemitizmusként az Izraellel szemben megfogalmazott kritikákat, és azt szeretnék, ha egyáltalán nem is beszélnének ezekről a kérdésekről. Ő viszont egyáltalán nem érti, hogyan merülhet fel problémaként Izrael kritizálása egy nemzetközi politikával, kiemelten emberi jogokkal foglalkozó intézményben.