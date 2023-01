Nemzetközi gyakorlat alakult ki arra, hogyan zavarja meg a hatalomátvételt a szélsőjobb egy vesztes választás után

Január 8-án szinte pontosan ugyanolyan forgatókönyv alapján zajlott le a puccskísérlet Brazília fővárosában, mint két évvel ezelőtt, 2021. január 6-án Washingtonban, a Capitolium ostrománál:

Az összeesküvés-elméleteket terjesztő szélsőjobboldali elnök nem hajlandó egyértelműen elismerni a választási vereségét, inkább csalást kiált, a demokratikus intézményrendszert hibáztatja.

A bukott elnök támogatói sem fogadják el az eredményeket, folyamatos tiltakozásokat szerveznek.

Amikor át kellene adni a hatalmat, középületeket foglalnak el a fővárosban.

Vasárnap az októberi választásokon nagyon kis különbséggel elbukó Jair Bolsonaro több száz híve rohamozta meg a brazil kongresszus, az elnöki hivatal és a legfelsőbb bíróság épületét, ahol híres festményeket rongáltak meg, fegyvereket loptak el, számítógépeket törek össze. A történtekből egyre jobban látszik, hogy az önmagát Dél-Amerika Trumpjának kikiáltó Bolsonaro nemcsak azt tanulta el példaképétől és az amerikai szélsőjobbtól, hogy hogyan kell minél nagyobb feltűnést kelteni a közösségi médiában, hanem az intézményrendszert is hasonló módszerekkel igyekezett leépíteni.

photo_camera Jair Bolsonaro és DOnald Trump 2019-ben a Fehér Házban Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Akárcsak Trump, Bolsonaro is jóval a választások előtt elkezdte hajtogatni, hogy ha nem ő nyer, akkor csalás történt. Elnökként eleve arról beszélt, hogy csak Isten távolíthatja el a hivatalából. Ezzel a taktikával lehet a kemény magot a leghatékonyabban arra kondicionálni, hogy ne fogadja el a vereséget. Amióta Brazíliában 1996-ban bevezették az elektronikus szavazórendszert, mindig volt, aki felhánytorgatta, hogy ez a módszer nem olyan biztonságos, mintha papíron történne a választás – de eddig egyetlen vizsgálat sem igazolta, hogy ezzel visszaéltek volna. A nagyon szűken elvesztett választás után Bolsonaro hivatalosan is panaszt nyújtott be a Választási Bizottsághoz, pedig akkorra már hitelesítették Luiz Inacio Lula da Silva győzelmét.

A zavargások sem spontán, a semmiből alakultak ki: a brazil szélsőjobb a második forduló vége óta folyamatosan tiltakozott a választási eredmények ellen. A Bolsonarót támogató kamionosok országszerte utakat zártak le, majd november óta több mint 20 brazil nagyvárosban sátoroztak a helyi kaszárnyák előtt, hogy puccsra biztassák a hadsereget. Abban bíztak, hogy mivel Bolsonaro elnökként is szoros kapcsolatot tartott fenn a hadsereg vezetésével, az 1964–1985 között fennállt katonai diktatúra iránt nosztalgiázó tisztek megakadályozzák a hatalomváltást. A felhergelt tábor december közepén már egy rendőrkapitányságot is megtámadott a fővárosban.

photo_camera December 12-én Bolsonaro támogatói összecsaptak a rendőrökkel a fővárosban Fotó: MATEUS BONOMI/Anadolu Agency via AFP

Bár a választások után maga Bolsonaro háttérbe vonult, de a tábor egyben tartása szervezést igényelt. A Washington Post már november végén arról írt, hogy Bolsonaro fia, aki egyben kongresszusi képviselő is volt, a választások után Donald Trump floridai birtokára utazott, hogy a volt elnök embereivel a következő lépésekről tanácskozzon. Steve Bannonnal telefonon egyeztetett, Trump korábbi kampányszóvivőjével, Jason Millerrel együtt is ebédeltek Dél-Floridában. De Bolsonaro fiának személyes tapasztalatai is lehettek arról, hogyan fest egy ilyen puccskísérlet, mert két éve Washingtonban volt, amikor Trump támogatói megostromolták a Capitoliumot.

Bannon a podcastjában is többször beszélt arról, hogy szerinte rendszerszintű csalások történtek a brazil elnökválasztáson, és erre bizonyítékok vannak. A középületekbe betörő tömeget pedig szabadságharcosoknak nevezte az amerikai jobboldal által használt közösségi oldalon, a Gettren.

photo_camera Bolsonaro támogatói megrohanják a kongresszus épületét január 8-án Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Az ostrom előtt olyan üzenetek terjedtek Bolsonaro támogatóinak Telegram-csatornáin, amik ingyen buszukat és ellátást ajánlottak a fővárosi tüntetésekre felutazóknak. Az új brazil kormány most azt vizsgálja, kik fizethették ezeket.

A tüntetők hiába várták, hogy a hadsereg átáll hozzájuk, ez nem történt meg. Ugyanakkor a hétvégén történtek után azt is vizsgálják, hogy a fővárosi rendfenntartó szervek mennyire játszottak össze a zavargókkal. Ugyanis annak ellenére, hogy az ostrom előtt a választási eredmény ellen tiltakozók száznál is több busszal érkeztek a fővárosba, a helyi rendőrség nem készült fel komolyabb összecsapásra. Az összecsapásokról készült felvételek némelyikén is azt látni, hogy Bolsonaro támogatói nem ütköztek nagy ellenállásba.

Azért gyanús, hogy nem egyszerű bénázásról van szó, mert a főváros jobboldali kormányzója, Ibaneis Rocha nem sokkal korábban éppen Bolsonaro egykori igazságügyi miniszterét, Anderson Torrest nevezte ki rendőrfőnöknek. Neki kellett volna megszerveznie a védekezést, amivel a kormányzó sem lehetett elégedett, mert a zavargás után felmentette Torrest. Rocha ezzel sem tudta elkerülni, hogy Legfelsőbb Bíróság őt is felfüggessze, és felbujtással vádolják.

A kormányzó felfüggesztése miatt Lula január végéig rendkívüli állapotot rendelt el, addig a szövetségi hatóságok veszik át a fővárosi szervek hatásköreit.

Ugyanakkor Jair Bolsonaro annyival volt óvatosabb Trumpnál, hogy nem a helyszínről nézte végig a puccskísérletet. Bár a szokás szerint a leköszönő elnökök ott szoktak lenni utódjuk beiktatásán, Bolsonaro még Lula január 1-jei eskütétele előtt lelépett Floridába, hogy az egykori pehelysúlyú MMA-világbajnok, José Aldo orlandói házában húzza meg magát. Majd az ostrom után alhasi fájdalmakkal kórházba került.

Bár a középületeket ostromló tömeg képe éppen akkora megdöbbenést keltett, mint a Capitolium ostroma az Egyesült Államokban, kiderült, hogy az állam képes megvédeni magát és a demokratikus választások eredményét. Több mint 1500 zavargót vettek őrizetbe, a kaszárnyák előtt álló sátortáborokat felszámolták. A támadás után Lulával együtt a törvényhozás mindkét háza és a Legfelsőbb Bíróság is közösen ítélte el a „terrorcselekményt”. Vagyis még az a kongresszus is elítélte az ostromot, ahol Bolsonaro pártja van többségeben, és ez megerősíti Lula helyzetét.

De ahogy a Vox elemzése megjegyezte, a teljesen üres kongresszus és a szintén üres elnöki palota megrohamozása inkább arról szólt, hogy a szélsőjobboldali mozgalom mártírokat teremthessen, a hatósági fellépés nyomán pedig úgy érezhetik, igaza volt Bolsonarónak, amikor arról beszélt, hogy Lula baloldali diktatúra bevezetésére készül.