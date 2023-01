The Last of Us: végre van min izgulni a valóság helyett

Van Playstationöm, de nem vagyok trú gémer. Letöltöttem a The Last of Ust is, de szégyenletesen hamar elakadtam benne, és sajnos ahelyett, hogy mint minden ötévesnél idősebb ember, megnéztem volna Youtube-on, hogy kell átjutni egy perc alatt az akadályon, aminél feladni kényszerültem, egyszerűen abbahagytam az egészet.



Amikor megtudtam, hogy lesz belőle sorozat, elhatároztam, hogy tisztességesen végigjátszom, amit idáig halogattam. Pontosabban nemcsak idáig, mert végül nem játszottam le. Így nem tudom azt írni róla, hogy végre megszületett a tökéletes videojáték-adaptáció, ahogy a külföldi szaksajtó nagyobb része tette, és azt se tudom fontoskodva kifejteni, hogy mi a különbség a játék és a sorozat között, hogy mik az erősségek és a gyengeségek ezen a fronton, vagy hogy vannak-e olyan változtatások, amik felháborítóan tiszteletlenek a játékra és alkotóira nézve. Azt tudom elmondani, hogy jó-e a sorozat.

Az első, 85 perces epizód megtekintése után azt tudom mondani, hogy igen, nagyon ígéretes.

A The Last of Us finoman szólva sem új, 2013-ban jött ki Playstationre. Minden idők egyik legikonikusabb és legkedveltebb játéka, új erőre – témája miatt – épp a pandémia időszaka alatt kapott. Nem véletlen hát, hogy az HBO sorozata körül már a bemutató előtt beindult a hájp.

Annak ellenére, hogy nem játszottam le, én is nagyon izgultam, mert egész egyszerűen bolondulok a disztópiákért, a katasztrófafilmekért, a vírusos és zombis cuccokért. Annyira, hogy az ilyeneket akkor is megnézem, ha egy film nyilvánvalóan ZS-kategóriás, és két részben, de egymás után adja le valami nagyon ótvar tévécsatorna vasárnap délután. De nyilván sokkal jobb, ha a műfajon belül valami igazán jót tud nézni az ember. Szóval izgultam, tényleg.

photo_camera Fotó: HBO Max

Maga a játék a posztapokaliptikus Amerikában bonyolódik, húsz évvel a végzetes világjárvány után. Kevesen maradtak, azokat, akik megúszták, rendesen terrorizálják a rendvédelmi szervek. De pesze alakul a földalatti ellenállás, amit ezerrel üldöznek.

A főszereplő, akivel a játék során mozgunk, Joel, neki az a feladata, hogy elkísérjen valahova egy kislányt, akinek a régóta húzódó krízis megoldásában kulcsszerepe lehet. Mondhatni, ő az emberiség utolsó reménye. Nem könnyű feladat, mert ebben a világban minden találkozás egy másik emberrel lutri, vagyis életveszélyes.

Ahogy minden ilyen filmben vagy sorozatban, itt is az a legérdekesebb szál, hogy milyen morális mélységekbe képesek süllyedni az emberek, ha a mindennapjaik szó szerint a túlélésről szólnak, és ahol egy falat kaja a tét, nem a nagy képernyős tévé. Annyiból, amennyit eddig láttam a sorozatból, nehéz lenne megmondani, hogy mekkora megfejtések várhatók, de mint mondtam: ígéretes.

photo_camera Fotó: HBO Max

Az, hogy talán sikerül végre tisztességesen adaptálni egy videojátékot, abból is sejthető volt, hogy a sorozat egyik alkotója az eredeti játék írója és kreatív igazgatója, Neil Druckmann, a másik pedig Craig Mazin, az HBO egyik legnagyobb durranása, a Csernobil miniszéria írója és producere. A castingnál is biztosra mentek: Joelt Pedro Pascal alakítja, akit főleg a Narcosból ismerhet a magyar közönség, de játszott a Trónok harcában is, csakúgy, mint a kislányt hozó Bella Ramsey, aki emlékezetes volt Lyanna Mormont szerepében.

Nem akarok spoilerezni, meg úgy igazából még nem is nagyon van mit, de tény, hogy a moziszékből úgy álltam fel: nagyon várom a következő részeket. Ilyen a műfajon belül rég nem volt, utoljára talán a Walking Dead első két-három évadánál vagy a Westworldnál – a végzetes elbaszásáig – éreztem ilyet.

Annyit mondanék még, hogy valamiért nagyon fontos lehet a harmadik epizód, mert a sajtóvetítésen is erre célozgattak, és a külföldi sajtóban is arról írnak, hogy az bizony valamilyen szempontból történelmi lesz. Meglátjuk. Mindenesetre egyelőre azt mondom, érdemes nekiállni. A bemutató január 16-án, az HBO Maxon lesz.