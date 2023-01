Ha a Bizottság kéri, a kormány kész módosítani a modellváltó egyetemi alapítványok összeférhetetlenségi szabályait

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

A 2024-es női kézilabda EB-t valóban visszamondjuk, Svájc és Ausztria nélkülünk rendezi - erősítette meg a Nemzeti Sport értesülését Gulyás.

A most tervezett energetikai beruházásokat megújulókból tervezi a kormány, a cél hogy a háromszorosára növő zöldenergia-termelést a hálózat ezt elbírja. A befogadott igények is óriásiak, de újabbat egyelőre nem fogadnak be.

Jelenleg is ápolnak sérült ukrán katonákat Magyarországon - közölte az Inforádió kérdésére Gulyás Gergely.