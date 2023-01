A magyar nagyvárosokban kicsit már csökkentek is a lakásárak

Az ingatlan.com friss elemzése szerint ugyan a lakáspiaci lassulás jelei már korábban is láthatóak voltak az eladásokban, de most a KSH által publikált előzetes adatok is megerősítették ezt: 2022 harmadik negyedévében a használt lakások mindössze 1,1 százalékkal drágultak az előző negyedévhez képest. Ezzel szemben 2020 végétől a múlt év első feléig terjedő időszakban 3,6-9,7 százalékos negyedéves drágulás jellemezte a használt lakásokat.

Az elemzésben hozzáteszik, hogy a kínálat fokozatos bővülést mutat, ez pedig a vevőknek kedvez, a korábbi évekhez képest könnyebben tudnak alkudni, míg az eladóknak rugalmasan kell kezelniük az árat.

"Nagyon felemásan alakult a múlt év. Az első félévben még élénk volt a lakáspiac, 2022 második felében viszont fékre lépett. Már múlt nyáron jeleztük, hogy a lakáspiaci drágulás megtorpant, ezt pedig már a most megjelent előzetes KSH-adatok is alátámasztják.” - idézi a közlemény Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét.

Mint hozzátették, a kínálati piac legújabb, januári adatai is egyértelműen a drágulás lassulására utalnak. A fővárosi kerületekben decemberhez képest 0,9 százalékkal 976 ezer forintra, a vármegyeszékhelyeken 1,9 százalékkal 588 ezer forintra csökkentek az átlagos négyzetméterárak.



Balogh László szerint már fokozatosan bővül az eladó lakások kínálata a piacon, ezzel a bővüléssel pedig a kereslet nem tart lépést, sőt, visszaesés látható. “Mindezeknek köszönhetően a lakásvásárlást tervezők a korábbi időszakhoz képest sokkal jobb pozícióba kerülhetnek, azaz könnyebben tudnak alkudni a vételárból. A lakástulajdonosoknak pedig muszáj lesz az eladási árakban is alkalmazkodniuk ehhez, ha túl akarnak adni az ingatlanon.”