A pártok nem hoznak, inkább visznek

4 majdnem ennyire fontos cikk:

Erőfölény

photo_camera Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Oroszország gazdasága a szankciók ellenére nem fog összeomlani, a modern fegyverek és a kvalifikált katonák azonban fogynak. A Nyugat már nem hagyhat fel Ukrajna támogatásával, a kombinált erőfölény így valószínűleg érvényesül majd - írja Rácz András évnyitó elemzésének második részében.

Wagner-zsoldos lehet az orosz hadsereg negyede. Vezetőjük, Prigozsin szerint az oroszok elfoglalták Szoledart, az ukránok szerint még tart a harc. Valerij Geraszimov az ukrajnai orosz invázió új parancsnoka.

Litvánia légvédelmi rendszereket és eszközöket küld Ukrajnának, Lengyelország Leopard tankokat.

Kontroll nélkül

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Azzal együtt lehet élni, hogy Orbán Viktor téved. Azzal nehezen, hogy bármiféle demokratikus kontroll nélkül viheti az országot arra, amerre tippeli a jövőt - írja véleménycikkében Bede Márton a miniszterelnök nagy világmegfejtéséről.

Arról, hogy ülésezett a kormány, legtöbbször csak onnan tudni, hogy az Orbán Viktor Facebookját kezelők megosztanak róla egy fotót vagy egy videót. Érdemi információt ezek sem szoktak tartalmazni, bár azért van pár tanulság. De ha egy friss hírt kellene mondani, ami tökéletesen összefoglalja a magyar politikát, akkor ezt választanám: 22 milliárdot költ a kormány médiafigyelésre, csak Fidesz-közeli cégek indultak a tenderen. De itt egy másik hibátlan illusztráció is: Demjén Ferenc nem érti, miért tüntetnek a diákok, ahelyett, hogy tanulnának. De az is beszédes, hogy az egyszeri olvasó zavartan kapja fel a fejét, amikor egy nagy magyar cég vezetője a kormányt bírálja.

Közben az ellenzék

photo_camera Fotó: Twitter/Karácsony Gergely

Karácsony Gergely Kijevbe látogatott. A főváros egy felmérésre hivatkozva állítja, hogy a budapestiek többsége támogatja a Lánchíd új forgalmi rendjét.

Időközi polgármester-választás lesz vasárnap Jászberényben, ahol a Fidesz 2019-ben az egyik legcsúfosabb vereségét szenvedte el. A kormánypárt most egy újabb orvosjelöltet indít, az ellenzéki összefogásból kiesett az árulónak kikiáltott DK, és amúgy is úgy gondolják: a pártok nem hoznak, inkább visznek.

Kirúgta a Momentum az egyik tagját, aki késő este engedély nélkül ment be Novák Katalin parlamenti irodájába

Lemondott Szabó János, Hódmezővásárhely alpolgármestere

A DK törvényjavaslatot nyújtott be, hogy politikusok ne ülhessenek az egyetemek kuratóriumaiban

Apropó: a köznevelés fokozatai

Ovisok: 480 millióból újították fel az iregszemcsei óvodát, de a mosdókagyló az ovisok térdéig sem ér fel. Guggolva mosnak kezet.

Iskolások: eltörölték a központi előzetes ponthatárokat az egyetemi felvételiknél.

Egyetemisták: az Oktatói Hálózat szerint a kormány a felelős 21 magyar egyetem európai pályázati lehetőségeinek felfüggesztéséért.

Oktatók: Deutsch Tamás pedig stadionüzemeltetést tanít a Milton Friedman Egyetemen, pedig...

Rektorok: kihívója félelemkeltéssel vádolja Merkely Bélát a rektorválasztás előtt.

Sorozat

photo_camera Fotó: HBO Max

Adaptáció készült minden idők egyik legjobb videojátékából, a The Last of Usból. Megnéztük a sorozat első részét, és ígéretesnek találtuk: végre van min izgulni a valóság helyett.