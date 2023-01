Erasmus: Gulyás szerint Brüsszelt először nem zavarták a kuratóriumok, aztán a kormány azt hitte, ez csak apróság

Gulyás Gergely perrel fenyegette az Európai Bizottságot, amiért befagyasztották az EU-s hallgatói és kutatói ösztöndíjakat.

A kormányinfón először azt mondta, Brüsszelnek semmi baja nem volt az egyetemi kuratóriumokba ültetett fideszes politikusokkal.

Valójában novemberben és decemberben biztosan leírták, hogy ez összeférhetetlen.

Gulyás szerint egy határozat „18. sorába” rejtették a problémát, a kormány meg azt hitte, vannak ennél nagyobb gondok is.



A kormány kész teljesíteni a kérést, csak jöjjön még egy pecsétes papír Brüsszelből.

„Elfogadhatatlan és tűrhetetlen” - foglalta össze Gulyás Gergely, mit gondol a kormány arról, hogy az alapítványi kézbe adott egyetemeket elvágták az uniós pénzektől.

Lendületesen bírálta Brüsszelt, mondván, eddig fel sem merült, hogy ki kellene venni a fideszes politikusokat az alapítványok kuratóriumaiból. „Úgy jártunk el, ahogy Brüsszel kérte, a kodifikált szöveget is egyeztettük, és ennek a jóváhagyását is megkaptuk. Sőt, Magyarország ennél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok elfogadására is nyitott lett volna, de ilyen igény Brüsszelből nem érkezett.”

„Szeretnénk békés megoldást találni” - mondta, majd perrel fenyegette a Bizottságot, a hallgatóknak pedig megígérte, hogy ha kell, az állam kifizeti az Erasmus-ösztöndíjak költségeit.

Nem kértek ilyet, amikor meg kértek, akkor eldugták a 18. sorba

Gulyás kormányinfós felvezetőjéből úgy tűnt, mintha a kormány is csak a Népszava cikkéből tudta volna meg, hogy az Európai Bizottság a politikusokkal feltöltött, az államtól papíron függetlenített egyetemi testületeken problémázik.

Valójában amikor decemberben a tagállamokat tömörítő Európai Tanács megszavazta az uniós pénzek egy részének befagyasztását, szó szerint azt írták:

„A szabályozási keret azonban – a Bizottság többszöri kérése ellenére – még mindig nem akadályozza meg, hogy magas rangú tisztviselők, köztük az Országgyűlés és a magyar autonóm szervek politikai felsővezetői bekerüljenek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vezetőtestületeibe.”

Ebből teljesen világos, mit gondolnak Brüsszelben az egyetemi kuratóriumokról, ahová Orbán Viktor bevallása szerint ideológiai alapon, „nemzeti szemlélettel” rendelkező embereket delegáltak. (A miniszterek közül Varga Mihályt, Varga Juditot és Szijjártó Pétert is.)

Sőt, a Bizottság egy még korábbi, november végén kiadott anyagban is leírta: „A magas rangú tisztviselőket, köztük az Országgyűlés és a magyar autonóm szervek politikai felső vezetőit nem zárták ki a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok legfelsőbb szerveiben való tagságból, szemben a Magyarországgal folytatott eszmecserék során a Bizottság által megfogalmazott kéréssel”.

Amikor az RTL munkatársa szembesítette ezzel Gulyást, azt válaszolta: „Pontosan olyan kodifikált szöveget fogadtunk el, amit a Bizottság kért vagy jóváhagyott, és amit a Bizottsággal egyeztettünk. Akkor ők ezt nem kérték.”

Szerinte Brüsszel utólag, politikai okokból, „görcsösen” keresett mégis alapot a pénzek befagyasztására, miközben a kormány minden elvárást teljesített.

A Bizottság tehát azt állítja: többször kérték, ne legyenek politikusok a kuratóriumokban. A magyar kormány erre azt mondja: hazugság, nem is kértek ilyet. Megkérdeztük Gulyást, hogy ha így van, miért nem reklamáltak már decemberben, amikor a tanácsi határozatban megjelentek az állítólagos hazug mondatok. Azzal érvelt, hogy eldugták ezt a részt a határozatban, és mostanáig nem is tűnt olyan fontosnak.

444: Ezt eddig nem vetették fel önök nyilvánosan.

Gulyás: Eddig a Bizottság se vetette fel nyilvánosan, ezért (...)

444: De hát itt van a decemberi, meg a novemberi...

Gulyás: Egy hosszú határozat tizennyolcadik sorában, persze.

444: Hát igen, de benne volt.

Gulyás: Igen, de miután senki nem kérdezte, ezért a másik tíz, egyébként nagyobb jelentőségű üggyel foglalkoztunk. Csak miután az Erasmus-ösztöndíjat is ebbe a körbe sorolták, ami egy létező, de vitatható értelmezés, ezért most ez vezető hír lett, és azért beszélgetünk róla ilyen hosszan.

Örömmel kodifikálnak

Az egyértelmű decemberi határozat ellenére Gulyás többször elmondta a kormányinfón, hogy Brüsszelnek világossá kellene tennie, mit akar.

„A Bizottság mondja azt, hogy ezeket a módosításokat kéri. Ugyanazt fogjuk tenni, amit eddig is tettünk: kodifikáljuk a javaslatot, elküldjük Brüsszelbe, és amikor ezt jóváhagyják, elfogadjuk”.

Gulyás szavai alapján a kormány azt szeretné, ha a Bizottság ismét leírná, amit legkésőbb novemberben és decemberben biztosan leírt. Utána boldogan teljesítenék is a kérést, vagyis kivennék a politikusokat a kuratóriumokból. „Csak azt szeretném hangsúlyozni, nekünk egy olyan egyértelmű papír kell a Bizottságtól, minél magasabb rangú ember aláírásával és valami pecséttel, tehát ami erősíti a hitelességet az eddigi negatív tapasztalataink után: mit akarnak? (...) Ha valaki leírja, hogy mit szeretne, és az csupán annyi - nem tudom, mi más lehetne még -, hogy a kormány tagjai, adott esetben még az államtitkárok, kormányzati tisztviselők ne lehessenek tagjai kuratóriumoknak, akkor mi ezt el tudjuk fogadni. Eddig nem ezt kérték, az a baj.”

Gulyás egy másik ponton azt mondta, ha a Bizottság hozzájárul, szívesen nyilvánosságra hozzák a teljes levelezést. Ebből kiderülhetne, pontosan, mikor, mit kért a Bizottság a kuratóriumokkal kapcsolatban.

Egyszer már majdnem kivették a politikusokat

Van még egy csavar a történetben.

Ősszel elfogadtak egy törvénymódosítást, ami alapján a politikus-kurátoroknak dönteniük kellett volna a két állás között. Aztán ezt visszavonták, és helyette olyan megoldást választottak, ami alapján csak nyilatkozniuk kell az egyes kuratóriumi döntések előtt, hogy az adott ügyben összeférhetetlenek-e, és ha igen, akkor nem vehetnek részt a szavazáson.

Gulyás most azt mondta, azért vették ki először a politikusokat, mert úgy gondolták, a Bizottság úgyis ezt fogja kérni tőlük, csak aztán mégse kérte.

„Én nem akarok abban állást foglalni, hogy melyik a helyes. Nekem így is jó, meg úgy is jó, és a kormány ezt is, meg azt is elfogadta volna. De azért fogadtuk el a jelenlegi szabályozást, mert a Bizottság azt mondta, hogy nekik ez így megfelelő.”

A Bizottság azért kéri a politikusok eltávolítását, mert összeférhetetlennek látják, hogy akik egyetemi vezetőként jelentkeznek uniós forrásokért, azok közben politikusként ellenőrzik a pályázatokat intéző hivatalokat.

A kormánynak nemcsak ezt, hanem két másik törvényt is át kellene írnia ahhoz, hogy hozzáférhessen a visszatartott uniós pénzekhez. Az egyik a gyermekvédelminek nevezett jogszabály, a másik pedig a menekültügyi törvény. Előbbiről Gulyás csütörtökön azt mondta: „kodifikációs viták lehetnek”, de lényegi változás nem lesz.