Erősíti védelmi együttműködését Japán és az USA

Megerősítette stratégiai védelmi együttműködését Japán és az Egyesült Államok, amikor Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter Washingtonban fogadta tokiói hivatali partnereit.

"Egyetértünk abban, hogy Kína jelenti a legnagyobb stratégiai kihívást" - szögezte le az amerikai diplomácia vezetője, miután tárgyalt Hajasi Josimasza japán külügyminiszterrel.

photo_camera Hamada Jaszukazu japán (balra) és Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter Fotó: SAUL LOEB/AFP

A két politikus közös sajtótájékoztatóján az amerikai külügyminiszter "melegen üdvözölte", hogy Japán új védelmi stratégiát jelentette be, és jelentősen növeli védelmi kiadásait. Megerősítette egyúttal, hogy a két ország közötti védelmi megállapodás hatályát a világűrre is kiterjesztették. Bármilyen, űrbéli incidens alapján is életbe léptethető a két ország közötti egyezmény 5. cikke, amely értelmében ha az egyiküket megtámadják, azt a másik ország is saját maga elleni támadásként értékeli - magyarázta Blinken.

Lloyd Austin a megbeszélések után bejelentette, hogy az Egyesült Államok 2025-ig gyorsreagálású tengerészgyalogos erőt vezényel okinavai bázisára, hogy megerősítse Japán védelmét. Mint mondta: egy tüzérségi ezred helyét veszi át a tengerészgyalogság. Austin szerint ez az egység jelentősen javítja majd Japán védelmét és az indiai- és csendes-óceáni térség biztonságát. Okinavát több mint 25 ezer amerikai katona állomásozik.

A japán kormány nemrég jelentette be, hogy 5 év alatt csaknem megkettőzi az ország védelmi kiadásait, ami fordulópontot jelent a japán védelmi politikában. A második világháborút megelőzően Kelet-Ázsia jelentős részét uralma alá hajtó ország vereségét követően ugyanis olyan japán alkotmányt fogadtak el, amely tiltja, hogy az ország hadsereget tartson fenn; a japán fegyveres erőket ezért önvédelmi erőknek nevezik.

Pénteken Joe Biden amerikai elnök fogadja Kisida Fumio japán kormányfőt. (MTI)