Magyarország kisebb szerepet vállal vagy teljesen visszalép a 2024-es női kézi Eb társrendezésétől

A kormány közelébe ezer szállal bekötött Nemzeti Sport „nem hivatalos, de hitelesnek ismert forrásra” hivatkozva ír arról, hogy módosulhat a 2024. decemberi magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda Eb eredeti lebonyolítási terve, és Magyarország vagy kisebb léptékben vagy egyáltalán nem fog részt venni a torna rendezésében.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A lapnak a híreket megerősítette Kocsis Máté fideszes politikus, aki amúgy valamiért a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke. A kérdésre, hogy létező forgatókönyv-e, hogy Magyarország kisebb léptékben vagy egyáltalán nem vesz majd részt a lebonyolításban, Kocsis elmondta:

„Igen, létező forgatókönyv, mert az nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es Eb-re, és ennek kiadásai már most is jelentkeznek, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás-versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt. Számos egyesület nem tudja kigazdálkodni a rezsiköltségeket, így a csarnokaikat vagy tornatermeiket egyszerűen bezárják. A kettő nem fér meg egymás mellett, a kézilabda Eb ezekben az időkben luxuscikk.”

Kocsis azzal folytatta, hogy a pályázás idején még se háború, se szankciók, se energiaválság nem volt. Mint a fideszes politikus fogalmaz, elvi megállapodást kötöttek a kormánnyal, hogy az Eb költségeiből megtakarított pénz egy részét idén és jövőre is a kis klubok működésére fordítják.

Kocsis az interjú során beszélt arról is, hogy az európai szövetség szerinte pontosan tudja, hogy a mi országunk talán a legjobb partnere a szervezésben, és ha mi hátrébb lépünk, annak nyomós oka van. Most tárgyal a magyar fél a társszervezőkkel is, hogy mi lenne a legjobb megoldás, „de az biztos, hogy abban a formában, ahogyan elnyertük a rendezést, nem tudjuk vállalni.”



A kormányközeli laptól szinte már keménykedő kérdést is kap Kocsis, amikor felvetik, hogy az MVM Dome éppen az ilyen jellegű, tömegérdeklődést vonzó nemzetközi sportesemények otthonának épült; és hogy nincs-e ezzel ellentmondásban a mostani döntés, de Kocsis szerint az aréna jövője nem ezen az egy rendezvényen áll vagy bukik. Szerinte ez egy jó beruházás volt, és magas kihasználtsággal fogja kiszolgálni a hazai kulturális és sportrendezvényeket a következő évtizedekben.

Az interjú végén kiderül az is, hogy Kocsis nem tervez indulni a Magyar Kézilabda-szövetség tisztújító közgyűlésén tavasszal az elnöki posztért. A 2015 óta eltelt elnöki időszakát amúgy rendkívül sikeresnek ítélte meg. Arra a kérdésre, hogy a válogatottak azért nem voltak túl sikeresek ebben az időszakban, Kocsis elmondta, hogy vegyes a kép, és „az eredménytelen szereplésekkor sokszor engem vesznek elő, és elnökként soha nem is akartam elhajolni a kritikák elől, ugyanakkor azt mindenki tudja a sportágban, hogy a pályán folyó munkába sosem szólok bele. Lehet persze, hogy ez baj, és mégiscsak én döntöttem így, de miután kiváló és tapasztalt szakemberek dolgoznak a kézilabdában, ideértve az alelnököket is, ezt az utat jártam, mert szerintem ők sokkal jobban értenek hozzá. A munkamegosztás szerint ők dolgoznak a kirakatban, én pedig a gépházban.”

Kocsis a távozását amúgy épp aznap jelentette be, amikor a férfi válogatott megkezdi szereplését a vébén. A fideszes politikus elmondta azt is az interjúban, hogy minimum a nyolcba várja a válogatottat.