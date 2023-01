Nem tudni, mi lesz a tabletekkel, amiket a KSH 1,7 milliárdért vett meg a népszámláláshoz

A Központi Statisztikai Hivatal 1,7 milliárd forintért vett új tableteket a 2022-es népszámláláshoz, és ezeknek a tárolásáért is nettó 240 millió forintot fizettek – írta meg a közadatként kikért beszerzési szerződések alapján az Átlátszó.

A november végén befejezet népszámláláson kb. 23 ezer számlálóbiztos rögzítette digitálisan a Magyarországon élők adatait. A szerződés szerint a népszámláláshoz 26 500 eszközt rendeltek, a Samsung és Lenovo tableteket a lebonyolításért felelős önkormányzatok osztották ki a biztosoknak. A Lenovók darabonként közel 60 ezerbe kerültek, a hozzájuk tartozó tokok pedig 4000 forintba.

A beszerzés egy 2017-es keretszerződésből valósult meg, a tableteket már 2020-ban leszállították, csak a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a népszámlálást. A beszerző cég a Serco Informatika Kft. lett, ami több állami szereplő beszállítója. A cég 2022 első felében 7,8 milliárd forint nettó árbevételt ért el, 153 millió lett a profitja.

Az Átlátszó a 2020-as Agrárcenzushoz tartozó szerződést is látta, eszerint a mezőgazdasági összeíráshoz 8000 eszközt szereztek be bruttó 530 millió forintért. A lap szerint ezeket a tableteket a tavalyi népszámláláskor is felhasználták.

photo_camera Illusztráció: Eugenio Marongiu/Cultura Creative via AFP

A tabletek tárolására kiírt közbeszerzést a Vámunió Kft. nyerte, ami eredetileg 158 millió forintért vállalta az eszközök és tartozékaik tárolását és logisztikáját, de a szerződést többször módosították (utoljára novemberben), és a legutóbbi irat szerint nettó 240 millió forint + áfa lett a vége a rezsi és a garantált bérminimum növekedése miatt.

A KSH Kommunikációs Főosztálya az RTL-nek azt írta: „A népszámlálási tabletek jövőbeni felhasználásáról szóló információk azonban nyilvánosan, mindenki számára elérhető formában megjelentek az 1394/2021. (VI. 24.) a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról Kormányhatározatban. A Kormányhatározat, melynek 4. pontja rendelkezik a népszámlálás céljára beszerzett mobileszközök közfeladat céljára történő továbbhasznosításáról, a 2021. június 24-én közzétett Magyar Közlönyben olvasható. Mindemellett a KSH számos alkalommal nyilatkozott az eszközök népszámlálást követő további felhasználásáról, illetve utalt a vonatkozó Kormányrendeletre.”

Csakhogy a kormányhatározat 4. pontjából semmi sem derül ki a majdani felhasználásból: „4. felhívja a belügyminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a KSH elnökének bevonásával – dolgozzon ki javaslatot a népszámlálás adatfelvételi szakaszának lezárását követően a beszerzett mobileszközök közfeladat céljára történő továbbhasznosításáról, azzal, hogy az eszközök elszállítása 2023. január 31. és 2023. április 30. között történjen meg”.