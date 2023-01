Szijjártó éppen aznap ábrándozott a 2024-es budapesti olimpiáról, amikor a kormány bejelentette, hogy egy kézilabda Európa-bajnokság társrendezése is luxuscikk

Szijjártó Péter kitart amellett, hogy:

„Nagyon jó lenne egy budapesti olimpia.”

A külügyminiszter erről a Sportrádióban beszélt. Szijjártó felidézte, hogy „amikor a sajnálatos módon visszavonni kényszerült pályázatot készítették Fürjes Balázsék, abban a külüggyel mi is szerepet vállaltunk. Akkor értettem meg igazán, hogy Budapest egy ideális helyszín a Dunára és a különböző fantasztikus történelmi helyszínekre alapozva. Nagyon sajnálom, hogy politikai okok miatt ez nem valósulhatott meg. Egyesek úgy érezték, hogy politikai tőkét kovácsolhatnak abból, hogy elveszik ezt az élményt, büszkeséget, dicsőséget az országtól. Én azt gondolom, hogy lett volna esélyünk a rendezésre. Remélem, hogy ez a lehetőség nem örökre veszett el.”

Szijjártó erről éppen aznap beszélt, amikor előbb Kocsis Máté (Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, a Fidesz-frakcióvezetője) jelentette be, hogy Magyarország kisebb szerepet vállal vagy teljesen visszalép a 2024-es női kézi Európa-bajnokság társrendezésétől, amit Svájccal és Ausztriával közösen vállaltunk be. Az ugyanis „ezekben az időkben luxuscikk”. Mint a Nemzeti Sportnak mondta, előhozva magából a fideszes politikust is, „tudomásul kell vennünk, hogy amikor a 2024-es női tornát megpályáztuk és elnyertük, még nem volt sem háború, sem szankciók, sem energiaválság, és nem voltak az ebből eredő pénzügyi nehézségek sem”.

Aztán a kormányinfó Gulyás Gergely mondta el, hogy a jelentős költségek miatt vélhetően Magyarország kiszáll a kézi-Eb rendezésből.

Hogy pontosan mekkora összegről van szó, azt egyikük sem árulta el. Mindenesetre új kézilabdacsarnokot nem kellett volna építeni, mert az már készen van, a tavalyi férfi Európa-bajnokságra adták át, éppen a 2024-es női Eb-re is gondolva. A 20 ezer férőhelyes, hatalmas budapesti csarnok 116 milliárd forintba került. A másik helyszín a debreceni Főnix-csarnok lett volna, az már régebbi darab, de a tavalyi férfi tornára azt is felújították.

A Szijjártó által emlegetett budapesti olimpia, amelynek megnyerésére a külügyminiszter szerint lett volna esélyünk, dehát a Momentum népszavazást akart az ügyben, ezért mégsem pályáztunk, éppen 2024-ben lett volna. Abban az évben, amikor a kormány szerint túlságosan nagy kiadást jelentene, hogy akár csak egy kézilabda Eb-t vendégül lássunk, társrendezőként.