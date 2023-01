A Magyar Rektori Konferencia szerint minden egyetemistának joga van részt venni az EU mobilitási programjaiban

A Magyar Rektori Konferencia az alábbi közleményt adta ki a kormány és az Európai Bizottság Erasmus+-programmal kapcsolatos vitájára reagálva:

„Magyarországon 63 felsőoktatási intézmény működik: államiak, egyháziak, magánintézmények és az alapítványi modellváltó egyetemek. Valamennyi magyar egyetemi polgár számára, az egyetem fenntartójától függetlenül, diszkriminációmentesen biztosítani kell azt a jogot, hogy az Európai Unió oktatási, mobilitási programjaiban, valamint kutatási együttműködéseiben részt vehessen.

A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége elfogadhatatlannak tartja, hogy bármilyen természetű és jellegű politikai vita a magyar egyetemisták és egyetemi oktatók részvételét korlátozza az Európai Unió oktatási, mobilitási és kutatási együttműködési programjaiban.

Az ezen programokban való részvétel kivétel nélkül minden európai uniós ország valamennyi egyetemi hallgatója és egyetemi oktatója, kutatója számára egyformán elérhető kell, hogy legyen.”

photo_camera Takáts Előd rektor beszédet mond a Budapesti Corvinus Egyetem tanévnyitó ünnepségén a Várkert Bazárban 2022. augusztus 28-án. Illusztráció: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az Európai Bizottság már novemberben kifogásolta, hogy az egyetemek alapítványi kiszervezésénél politikusokkal és más kormányközeli káderekkel töltötték fel a kuratóriumokat. A kiválasztás szempontjairól 2021 áprilisában Orbán Viktor el is ismerte, hogy ideológiai alapon történt. Orbán most arra a lehetőségre is fel van készülve, hogy nem sikerül megegyezni az Erasmus-pénzekről.