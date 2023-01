A Szegedi Hőszolgáltató az enyhe idő miatt kevesebb gázt égetett el, ezért 190 milliós kötbért kell fizetnie az MVM-nek

A Telex arról számolt be, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. az év végi enyhe időjárás miatt kevesebb gázt fogyasztott az előre tervezettnél, ezért 190 milliós kötbért fizet az állami energiakereskedőnek.

A cég több éves beruházással, EU-s és állami támogatásból állította át a hőközpontjait a gázkazánok működtetéséről a termálvíz hőenergiájának felhasználására. Ez takarékosabb és környezetbarátabb, korábban telente a távfűtés volt a város legnagyobb légszennyezője.

A Szetáv közel 28 ezer lakást és 500 intézményt hővel és melegvízzel ellátó távfűtőrendszert üzemeltet. Korábban évi 26-28 millió m3 gázt égettek el. A termálvíz hőenergiája átlagos téli hőmérsékleteknél a szükségletek maximum felét fedezheti, nagyon hidegnél a gázkazánokat is be kellene kapcsolni.

A Szetáv fogyasztása most azért is nehezen tervezhető, mert sokan spórolnak és több szegedi intézményt is bezártak télre. (A kormány az önkormányzatoknál 25 százalékos energia-megtakarítást rendelt el.)

Az MVM Zrt. enged némi alul- vagy túlfogyasztást a lekötött gázmennyiséghez képest, de nagyobb mértékűt bünteti. Emiatt a Szetáv a termálhő helyett ősszel újra gázt kezdett égetni, hogy csökkentse a kötbért, ugyanis a gázos hőtermelésre kap állami támogatást, de a kötbérre nem.

Kóbor Balázs, a Szetáv ügyvezetője a lapnak azt mondta, január első 12 napján 6 fokkal volt magasabb a hőmérséklet a szokásosnál, tehát januárban is sokkal kevesebb lesz a gázfogyasztásuk, így újabb kötbérre számíthatnak. Kóbor szerint minden hazai gázfelhasználó távfűtőcég alaposan ráfizet az enyhe télre.