Összefognak a magánorvosok, amiért visszavezetnék őket a közellátásba

Az Orbán-kormány terve, amely szerint állami intézményekben kötelezték volna gyógyításra a magánorvosokat, azt is elérte, hogy a magánorvosok elkezdjenek „szerveződni” – írja a Népszava. A szerveződés ebben az esetben azt jelenti, hogy megalakult a Magánorvosok az egészségügyért Facebook-csoport, amely már állásfoglalást is közzétett.

Ebben arról írnak, hogy elfogadhatatlan számukra, hogy a szakmai továbbképzésük gyakorlati idejére a magánorvosokat szolgálati jogviszonyba és közfinanszírozott intézménybe kényszerítsék. Mint írják, az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésekor több ezer egészségügyi dolgozó elhagyta az állami egészségügyet.

Szerintük ha a kormány alkalmazza a tervezett szabályt, úgy szerintük a most még magánszférában dolgozó orvosok jelentős része is abbahagyja és külföldön folytatja, vagy a nyugdíjat választja, ami tovább súlyosbítaná az amúgy is fennálló munkaerőhiányt.

„Ha az orvoshiány enyhítése a cél, akkor olyan feltételeket kellene teremteni, hogy a gyógyítók önként menjenek vissza. Például el kéne törölni a jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat, azokat be sem kellett volna vezetni. De ha már megtörtént, korrigálni kellene ezt a téves döntést. Továbbá eltörölni a vezényelhetőséget és visszaadni a közalkalmazotti védett státuszt. De az is elfogadhatatlan, hogy valamilyen nem pontosan körülírt minőségi értékelés alapján 20 százalékot levonhassanak a bérekből. Ilyen rendszer Európában sehol nem működik” – mondta a lapnak Fried Zoltán orvos.