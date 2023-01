Peru a szétesés szélén

Tüntetőket gyilkoló rendőrök, rendőröket felgyújtó tüntetők.

Peru december elején kezdődött legújabb politikai válsága napról napra súlyosbodik.

Január közepére a helyzet odáig romlott, hogy a központi hatalom gyakorlatilag képtelen fenntartani a rendet a földrajzilag, etnikailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt nagyon töredezett országban.

Ilyen helyzetből két kiút létezik Latin-Amerikában: vagy sikerül demokratikus kereteken belül csillapítani a kedélyeket, vagy felbukkan egy erős ember, aki rendet tesz.

A világ december elején kapta fel a fejét a perui eseményekre, amikor Pedro Castillo elnököt letartóztatták, miután ügyetlen önpuccsa, melynek keretében megpróbált minden hatalmat magához ragadni, tragikomikusan bénán sült el. Akinek ekkor eszébe jutottak homályos emlékek arról, hogy ilyesmi mintha már történt volna Peruban, a letartóztatott elnöktől az önpuccsig, az jó úton járt. A dél-amerikai ország évek óta képtelen kikeveredni abból a politikai válságspirálból, ami mára a teljes demokratikus kísérlet elsüllyesztésével fenyeget.

Valamivel az inkák után

Annak megértéséhez, hogy Peru hogy jutott ide, egészen a kaotikus 1980-as évekig kell visszanyúlni. A tengerparti Limából – távol az ország jelentős részét alkotó Amazonas-medencétől és az Andok fennsíkjaitól – mindig nehezen irányítható ország ekkor különösen rossz helyzetben volt. A különböző gazdasági bajok, az egyre erősödő drogkartellek által jelentett kihívások eltörpültek az erőszakosságával az egész országot rettegésben tartó Fényes Ösvény szélsőbaloldali terrorszervezet mellett.

photo_camera Castillo támogatói decemberben Lima utcáin követelték a volt elnök szabadon bocsátását és a perui kongresszus feloszlatását Fotó: ERNESTO BENAVIDES/AFP

Az 1990-es elnökválasztást az ország hagyományos politikai elitjén kívülről érkező Alberto Fujimori nyerte meg, aki rendet ígért és rendet is tett. Igaz, ehhez először is önpuccsot, szép spanyol szóval autogolpe-t kellett elkövetnie 1992-ben, ami után bármiféle demokratikus kontroll nélkül irányíthatta az országot. Ezek után sikerült is felszámolnia a Fényes Ösvényt, de számtalan brutális emberi jogi túlkapás után 2000-ben távoznia kellett, miután a rendszerét fenntartó korrupcióról készült videófelvételek kerültek nyilvánosságra.

Fujimori rendszerét szokás az első modern spin- vagy médiadiktatúrának tartani, amelynek módszereit, a hazudozást, a propagandát, a demokrácia imitálását azóta is előszeretettel alkalmazzák világszerte az autokráciák. Bár Fujimori távozott az ország éléről, és az azóta eltelt két évtized jelentős részét börtönben töltötte, hazája képtelen megszabadulni ideológiai örökségétől.

A 2000-es években a japán származása ellenére Peruban El Chino néven ismert Fujimori neve még túl mocskos volt a komoly politikai sikerekhez. A 2010-es években azonban már nem volt olyan taszító a fujimorismo öröksége. A dinasztia arca az egykori elnök legidősebb lánya, Keiko Fujimori lett, aki a 2011-es, a 2016-os és a 2021-es elnökválasztáson is bejutott a második fordulóba, hogy ott aztán veszítsen Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, majd végül Pedro Castillo ellen. Érdemes azonban felidézni Keiko szavazati arányát ebben a három második fordulóban:

2011: 48,55%

2016: 49,88%

2021: 49,87%

Az olyan választásokon, ahol két jelölt közül lehet választani, rendre előfordulnak szoros eredmények. A 2022-es brazil választásokat elveszítő Jair Bolsonaro például a szavazatok 49,1 százalékát szerezte meg. De Keiko Fujimori vereségei még ehhez képest is rendkívül szorosak voltak. Ha 2021-ben a közel 34 millió lakosú országban 22 ezren Keikóra szavaznak Castillo helyett, ma az egykori önpuccsista lánya vezeti Perut. Így viszont az ország kapott egy újabb önpuccsot.

Paraszt elnök

Pedro Castillo, akárcsak egykor Alberto Fujimori, a limai establishmenten kívülről érkezett az ország élére. Szülei az Andok hegyoldalait művelő földművesek voltak, és a 2021-es elnökválasztási kampányban ő is előszeretettel pózolt az eke szarvánál, fején a perui parasztok jellegzetes kalapjával. Nyilvánvalóak voltak a párhuzamok a szomszédos Bolíviát 2006–2019 között vezető, ennél is szegényebb sorból származó Evo Moralesszel.

photo_camera Pedro Castillo 2022. december 7-én önpuccsot jelent be Fotó: -/AFP

Ezek a párhuzamok azonban a nehéz gyerekkorral és az egyaránt balos-populista irányultsággal véget is értek. Morales ravasz politikai zseni volt, aki hazája első indián származású elnökévé küzdötte fel magát. A tanár és szakszervezeti vezető Castillo viszont nem saját tehetségének, hanem egy jobb híján mögé beálló balos koalíciónak köszönhetően jutott be a 2021-es elnökválasztás második fordulójába. Ahol végül hajszállal sikerült legyőznie azt a Keiko Fujimorit, akinek a vezetékneve sok perui – különösen az Andokban élő, az apja brutális módszereit megszenvedő indiánok – szemében máig vállalhatatlan.

Hogy milyen rossz jelölt volt Castillo, arra talán Mario Vargas Llosa példája hívta fel a legjobban a figyelmet. A Nobel-díjas perui író 1990-ben kikapott Alberto Fujimoritól az elnökválasztáson, és évtizedeken át a fujimorismo esküdt ellensége volt. 2011-ben és 16-ban is arra buzdította honfitársait, hogy Keiko, a gyilkos diktátor lánya ellen szavazzanak. 2021-ben viszont már azt mondta: egykori ellenfele lánya a kisebb rossz a két jelölt közt.

Tolvaj kongresszus

Pedro Castillónak már hetekkel a beiktatása után azzal kellett szembenéznie, hogy a limai kongresszus meg akarja buktatni. A perui képviselőházban hagyományosan átláthatatlanul sok párt és politikai érdekcsoport alkot képlékeny koalíciókat, és a képviselők jelentős részét éri rendszeresen a vád, hogy az ország helyett elsősorban saját, valamint megbízóik érdekeit képviselik. Akik közt a különböző bűnszervezetekig bezárólag mindenféle gazdasági erőcsoportok megtalálhatók.

photo_camera Tüntetők és rendőrök összecsapása Cuscóban 2023. január 11-én Fotó: IVAN FLORES/AFP

Ez a széttöredezett kongresszus, melynek egyetlen egységes ereje évek úta a fujimorista szárny, a felelős azért, hogy Perunak az utóbbi tíz évben hét elnöke volt. Az idősebb Fujimori bukása óta választáson hatalomra jutó elnökök közül mind a négyet megvádolták nagyon súlyos – leginkább gazdasági – bűncselekmények elkövetésével. Akit nem tartóztattak le közülük, az is csak úgy tudta elkerülni a sorsát, hogy öngyilkos lett előtte. Az utóbbi években többször is előfordult, hogy több volt perui elnököt ugyanabban a börtönben tartottak fogva.

A választásokon csak néhány ezer szavazattal győzedelmeskedő, így eleve nagyon sovány legitimációval rendelkező elnökök és a fogukat rájuk fenő kongresszusi képviselők csatája az, ami végső soron Peru évek óta kilátástalan politikai válságához vezetett.

Különösen 2018 óta rossz a helyzet, amikor Kuczynski elnök előbb belekeveredett a komplett latin-amerikai politikai elitet bemocskoló, Automosó fedőnevű korrupciós ügybe, majd kénytelen volt lemondani. Miután a perui tradíciónak megfelelően róla is kompromittáló videók kerültek nyilvánosságra.

A következő három évben béna kacsa elnökök váltották egymást Peru élén, de a hatalmon lévőknek a zsírosbödön közeléből soha nem volt érdeke kiírni az előrehozott választásokat. 2021-ig kellett várni az újabb demokratikusan megválasztott elnökre, de Castillo szűk győzelme és Keiko Fujimori veresége semmiféle megnyugvást nem hozott.

Elnöki önpuccs, elnöki népirtás

Castillónak nemcsak a kongresszussal gyűlt meg a baja, hanem a Perut különösen keményen sújtó gazdasági válsággal is, aminek hatására 2022-ben a fuvarozóktól a bányászokig mindenki tüntetni kezdett ellene. Saját inkompetenciáját hasonlóan ügyetlen miniszterekkel és a szélsőbaloldal felé tett engedményekkel tetézte, olyan sarokba szorítva magát, ahonnan már nem nagyon volt számára kiút.

photo_camera Dina Boluarte Fotó: LUCAS AGUAYO/AFP

2022 decemberében kijátszotta az utolsó kártyáját, és 30 évvel Alberto Fujimori után önpuccsot hajtott végre. A tévében bejelentette, hogy feloszlatja a kongresszust és szükségállapotot vezet be, csak arról nem gondoskodott előtte, hogy ebben bárki támogassa. A miniszterei lemondtak, a fegyveres erők elpártoltak mellőle, és amikor megpróbált menedéket kérni a mexikói nagykövetségen, a saját biztonsági emberei inkább átadták a rendőrségnek.

Azóta letartóztatásban van, helyét alelnöke, Dina Boluarte vette át. A limai elit megpróbálta gyorsan lezárni az ügyet, és december folyamán egy ideig úgy is tűnt, hogy Peruban minden visszatérhet a viszonylag békés kerékvágásba. Castillónak azonban bőven maradtak támogatói. Egyrészt a latin-amerikai baloldal vezetőinek személyében, akik Argentínától Mexikóig mellé álltak, de ami ennél is fontosabb, azok a milliók közt, akiknek szavazataival 2021-ben hatalomra jutott.

A decemberi önpuccs óta eltelt bő egy hónap során Castillo támogatói egyre elkeseredettebb és látványosabb tüntetéseken követelték a volt elnök szabadon engedését és a kongresszus feloszlatását. Az Andokban mindig nagy hagyományai voltak az útlezárásoknak, ezekből most is sok volt, többek közt az ország legfontosabb útvonalát, a Panamericanát is eltorlaszolták Castillo hívei.

photo_camera Koporsók Juliacában Fotó: JUAN CARLOS CISNEROS/AFP

A volt elnök a kecsua és ajmara indiánok által lakott magaslati vidéken a legnépszerűbb. Itt, a Titicaca-tó partján, közel a bolíviai határhoz voltak a legvéresebb összecsapások is. Január 9-én Juliaca városában 17-en haltak meg egy tüntetésen, köztük a sebesülteket ellátó orvos is. A helyiek a vérengzésért egyértelműen a tüzet nyitó rendőröket tették felelőssé. Az áldozatokat még el sem temették, amikor a tömeg egy rendőrjárőrön állt bosszút, felgyújtva az autójukat, aminek következtében egyikük meg is halt.

A juliacai tömegmészárlás után a perui ügyészség népirtás vádjával indított eljárást Boluarte, az ország első női elnöke és helyettesei ellen. Ez, függetlenül attól, hogy megáll-e a vád, tökéletesen illik Peru utóbbi éveihez, amikor a különböző hatalmi ágak idejük jelentős részét azzal töltötték, hogy egymást próbálták kiütni a nyeregből.

Kemény kézre várva

Boluarte elvileg 2026-ig elnök maradhatna, de még decemberben azt ígérte részben Castillo választást követelő híveinek, részben a limai kongresszusnak, hogy két évvel előrébb hozná az elnökválasztást. Kérdéses, hogy tényleg állja-e a szavát, és természetesen az is bőven elképzelhető, hogy még jóval 2024 előtt megbuktatják, vagy kénytelen lemondani, ahogy az Peruban az utóbbi évtizedben történni szokott.

Az ország mindenesetre most irányíthatatlanabbnak tűnik, mint ebben a kaotikus évtizedben bármikor. Nemcsak arról van szó, hogy a limai elit különböző frakciói küzdenek egymással, hanem arról is, hogy az ország jelentős része Limából ellenőrizhetetlennek tűnik. Sem az elnök, sem a kongresszus, sem a fegyveres erők nem rendelkeznek elég legitimációval a joggal forrongó távoli vidékek megnyugtatásához. Boluarte rövid elnökségének minden napjára jutott legalább egy erőszakos haláleset valamilyen politikai demonstráción, amiért senki nem vállalt felelősséget, és senkit nem ért semmilyen retorzió.

photo_camera Keiko Fujimori a 2021-es elnökválasztási kampányban Fotó: LUKA GONZALES/AFP

Bár ez még nem a Fényes Ösvény terrorjának uralma, kétségtelen, hogy Peru legutóbb az 1980-as években tűnt ennyire irányíthatatlannak. Az akkori válságra Fujimori, az önpuccs, a diktatúra volt a válasz. Amivel ugyan rend lett, de cserébe megszűnt a demokrácia. Akármikor lesz az országban legközelebb elnökválasztás, teljesen reális forgatókönyv, hogy a diktátor lánya néhány tízezerrel több szavazatot kapjon, mint az előző három próbálkozásakor, és ezzel a dinasztia visszatérjen a hatalomba.

Latin-Amerikában nagy hagyományai vannak a politikai dinasztiáknak, és nincs az a véres kezű előd, aki leszármazottainak ne bocsátana meg a rendet, pénzt, általában véve csodát váró szavazótábor. A júniusi guatemalai elnökválasztás legnagyobb esélyese például az a Zury Ríos, akinek apja, Efraín Ríos Montt tábornok az 1980-as években sokkal súlyosabb dolgokat követett el Alberto Fujimorinál. Az 1975-ös születésű Keiko Fujimorinak tulajdonképpen nincs is más dolga, mint addig összefogni híveit, amíg egyszer végre meg nem nyer egy elnökválasztást. Akkor majd nekiállhat elbontani a ma is nagyon rossz bőrben lévő perui demokrácia maradékát.



(A borítóképen Castillo-párti útlezárás)