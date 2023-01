„Jól kereső férjek tartják el a magyar oktatást”

Gábor Judit, a XI. kerületi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium magyar-történelem szakos tanára az egész tavalyi évet végigtiltakozta.

Bízott a változásban, erőt merített bátor kollégáiból, de év végére elfogyott az energiája, és felmondott.

Az volt számára az utolsó csepp, amikor Pintér Sándor meghívott több száz tanárt, hogy megdorgálja őket, mint a rossz gyerekeket.

Decemberben két és fél hétig nem tartotta meg az óráit, többet mulasztott, mint mások, akiket kirúgtak. Mégsem kapott figyelmeztetést, és részben pont ebből a bizonytalan, megfélemlítő légkörből lett elege.

Tizenhét évet töltött a pályán, majd decemberben felmondott. Mit érzett? Szorongást, görcsösséget, vagy pont ellenkezőleg, felszabadulást?

Amíg nem döntöttem el, hogy felmondok, addig szorongató és görcsös volt, utána bizonyos szempontból megkönnyebbülés.

Tavaly január elején, amikor elkezdtük a figyelmeztető sztrájkot, tényleg azt gondoltam, hátha lesz erre pozitív válasz, de inkább arculcsapást kaptunk, számomra ezért jelentett löketet a Pintér-beszéd. Addig nagyon sokat gondolkoztam, felmondjak-e, maradjak-e a tanév végéig, mert tanárként nagyon nehéz döntés év közben felállni. Nekem is van végzős osztályom, akiknek nehéz azt mondani, hogy nem nálam fognak érettségizni, miközben két és fél évig én készítettem fel őket. De azt gondolom, most ez a helyes, a vállalható út.

A december 16-i Pintér-féle gyűlés volt az utolsó csepp?

Igen, amikor utána hétfőn beadtam a felmondásomat, az már megkönnyebbülés volt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Mit szűrt le abból a beszédből?

Egy nagy fejmosás volt az egész. Szerencse, hogy nem voltam ott, mert lehet, hogy a felénél felállok, és kimegyek. Engem ne hívjanak oda azért, hogy megdorgáljanak, mint egy rossz gyereket, és kiderüljön, hogy igazából neki is kell dolgoznia hétvégén, nemcsak nekem. Rendben, de ne mondjuk, hogy ez normális.

Hogy fogadta a felmondást az iskolaigazgató?

Nem örült, hogy elmegy egy magyar–történelem szakos tanár. Valamilyen szinten azért ismeri a munkámat, tudja, hogyan állok hozzá a tanításhoz. De ő sem tud mit tenni, ez az én egyéni döntésem.

Próbálta meggyőzni?

Mindig mondja, hogy bízik benne, ez nem végleges, de szerintem ebben már nem lesz változás, otthagyom a pedagóguspályát.

Decemberben kezdte az utolsó polgári engedetlenségi kört, miután kirúgtak nyolc pedagógust. Utána nem tartott egyetlen órát sem?

Így van, két és fél hétig nem tanítottam decemberben, de már szeptembertől kezdve minden sztrájknapon a polgári engedetlenség eszközével éltem. Azt gondolom, a kormány sok húzással hergelte a pedagógusokat, például, amikor február 11-én péntek este kijött a törvénymódosítás, ami láthatatlanná tette a sztrájkot. Szerintem ha ma egy pedagógus polgári engedetlenkedik, akkor valójában sztrájkol.

Az utolsó két és fél hétben semmilyen reakciót, figyelmeztetést nem kapott a tankerülettől?

Nem.

Összesen 79 órát hagyott ki, jóval többet olyanoknál, akiket kirúgtak. Ez mit üzen az ön számára?

Pont ez a következetlenség nem tetszik. A kirúgásokkal azt üzenték: ha ezt csinálod, veled is megtörténhet, miközben ott a bizonytalanság. Amikor november végén elbocsátottak nyolc tanárt, először az MTI-ben jelent meg a hír, de senki sem tudta, kikről van szó. Szerintem ez csak a megfélemlítést célozta, hogy mindenki gondolja végig: lehet, hogy én vagyok az?



photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Mivel telt ez a két és fél hét? Várta, mikor jön a tankerület levele?

Elsején és másodikán bementem az osztályaimba, elmondtam, hogy ezt az utat választottam. Az első hét nagyon furcsa volt, azt éreztem, nem ott vagyok, ahol kellene.

Amikor az első két nap 900-an beleálltak a polgári engedetlenségbe, naivan azt gondoltam, a kormány majd azt mondja: lehet, hogy tévedtünk. Még ha nem is veszik vissza a kollégákat, de talán elismerik, hogy változtatni kell. Vagy rúgjanak ki mindenkit, szerintem ez a két lehetséges reakció.

Nem lett volna jobb mégis elmenni a falig, és tesztelni, meddig húzza a tankerület?

Valószínűleg kevésbé bírtam ezt a bizonytalanságot. Ha kaptam volna bármilyen reakciót, akár egy fenyegető levelet, talán kicsit tovább bírom. De nem akartam sem a diákjaimat, sem magamat bizonytalanságban tartani.

Ha nem szólnak semmit, az kicsit olyan, mintha mindegy lenne nekik, hogy bemegy-e az ember dolgozni.

Épp most mondta egy kollégám, hogy a legszörnyűbb, amikor levegőnek nézik az embert. Amikor húszezer pedagógus kiabálja, hogy „nem jó ez”, legalább annyi jólesne, hogy „lehet, hogy igazatok van”.

Volt, aki helyettesítse az órákon?

Néhány osztályomnál igen, néhánynál nem.

Tavasszal és ősz elején több tanár tiltakozott az iskolájában, volt élőlánc is. Hogy lehet, hogy most, decemberben senki sem csatlakozott önhöz?

December 8-án huszonvalahányan sztrájkoltak, de előtte 5-én is többen polgári engedetlenkedtek. Lehetőségeikhez mérten próbálnak beleállni a kollégák, ez tényleg egzisztenciális kérdés sokak számára. Nem hiszem, hogy aki nem áll bele, az azt gondolja, hogy minden rendben van a rendszerrel.

Volt önben elvárás, hogy csinálják ugyanazt, amit ön?

Nem, ez az egyéni döntésem volt. Sokan kérdezték, miért nem vártam, hogy többen csatlakozzanak, de már belefáradtam, hogy várjak. Amikor októberben kirúgták a kölcseys tanárokat, nagyon rossz volt bemenni másnap úgy, mintha mi sem történt volna. Valószínűleg már akkor éreztem, ha ez még egyszer megtörténik, nem fogom tudni ugyanúgy folytatni.

El tudom képzelni, hogy az ön helyében azt éreztem volna: ha heteken keresztül vásárra viszem a bőrömet, elvárom, hogy mások is vállaljanak ugyanilyen szintű kockázatot.

Sokan úgy vannak vele, hogy ők akarják megmondani, mikor van vége. Szerintem nagyon sokan fognak még felmondani. Van olyan is, aki azt mondja, annyira szabálykövető, hogy nem tud polgári engedetlenkedni. És van olyan is, aki azért nem tud minden alkalommal beleállni, mert ettől függ, hogy ki tudja-e fizetni a lakáshitelét. Neki egy-egy nap is sokat számít, még ebből a kevés fizetésből is, amellett, hogy magántanítványokat vállal.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Akkor ez nem szült feszültséget?

Nem, és nagyon jó, hogy erről nyíltan tudunk beszélni az iskolában. Az elején mindenki lehalkította a hangját, ha szóba került a tiltakozás.

Önt nem befolyásolták egzisztenciális félelmek?

A pályám elején is azt mondtam, ha a férjem nem keresne jól, már nem lennék tanár. A mi iskolánkban is elhangzott már, de szerintem sok helyen, hogy a jól kereső férjek tartják el a magyar oktatást. Szerintem ennek nem szabadna így lennie.

Ne azért maradjon meg az oktatási rendszer, mert a bölcsész lányok informatikus fiúkkal ismerkedtek meg az egyetemen. Ne tekintsük természetes állapotnak, hogy valaki minimum negyven órát dolgozik egy héten, és nem tud belőle normálisan megélni. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert nem jelent gondot, ha egy-két hónapra kiesik a fizetésem. De egy pedagógus házaspár, ahol minden forint ki van számolva a magánórákkal együtt, nem tudja ezt megtenni.

Találkozott olyan tanárral, aki azért nem tiltakozik, mert tényleg azt gondolja, hogy rendben mennek a dolgok?

Szerintem van, aki a politikai szimpátiája miatt nem tiltakozik, de nagyon sokan vannak konzervatív, jobboldali gondolkodásúak is, akik beleállnak. Van kollégám, akiről biztosan tudom, ha politikai alapon menne a tiltakozás, nem csatlakozna, de megteszi, mert azt gondolja, hogy ezen a területen tényleg változtatni kell.

A tavalyi évet végigkísérték a tiltakozások. Egyrészt sokakat meglepett, hogy nem halt el az egész néhány hét után, másrészt valódi változást mégsem sikerült elérni. Hogy értékeli, mi haszna volt ennek az egésznek?

Én most szomorú és elkeseredett vagyok, ezért azt gondolom, akkor lesz változás, ha nagyon sok pedagógus felmond. De olyan szempontból volt haszna, hogy az oktatás helyzete bekerült a közbeszédbe, és nagyon becsülöm azokat a kollégáimat, akik január óta ugyanazzal az elánnal csinálják. Én azért is hagytam abba, mert úgy érzem, elfogyott az energiám, az egész nagyon sok időt elvett a családomtól, lefoglalta a gondolataimat. De bízom benne, hogy lesz folytatás, más kérdés, hogy én szülőként fogok ebben részt venni.

A kormány láthatóan a kifárasztásra játszik, és nincs érdemi válasza a legégetőbb problémákra, de hátha a folytatással, vagy ha nagyon sokan felállnak, mégis lehet eredményt elérni. Az az elkeserítő, hogy ha most elkezdenénk egy átgondolt, szakmai alapú oktatási reformot, 10-15 év múlva lenne hatása. Addig csak a hátulütőit fogjuk látni annak, amit elrontottak, ezt pedig nem lehet egyetlen kormány nyakába varrni. Ezt a történetet a rendszerváltástól kezdve rontották el.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Milyen változásra lenne szükség a tiltakozásokban, akár szervezési szinten? Milyen eszközhöz lehetne még nyúlni?

A szervezés szempontjából már próbálnak egységesíteni, ez fontos, mert mindig elég sokféle információ terjedt, hogy éppen melyik nap, pontosan mi fog történni. De azért is mondtam fel, mert már nem látok új lehetőségeket, végigjártam a lépcsőfokokat: sztrájkoltam, polgári engedetlenkedtem, élőláncoztam, mindenhol ott voltam. De hátha vannak okosabbak, akik kitalálják.

Vidéki városokból, kisebb településekről is csatlakoztak szép számmal, mégsem mondhatni, hogy a teljes tanártársadalom megmozdult volna. Hogyan lehetne ezt kiterjeszteni? Egyáltalán, kinek a dolga lenne megszervezni?

Biztos, hogy személyesen kell elmenni, akár az összes iskolába, mert sok helyre nem is jut el az információ. Nekem is van olyan kollégám, aki nem olvasta a hírekben az új minősítési rendszert. Furcsa, mintha be is zárkóznának sokan, nem figyelik az eseményeket. Pedig ez az ő életüket is befolyásolja. Ennyire nem lehetünk vakok.