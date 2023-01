Nem lehetsz annyira másnapos, hogy DJ Harmincéves Koromig Magnóm Se Volt playlistje vissza ne hozzon az életbe

A 444 műsorvezetőit azért nevezik műsorvezetőnek, és nem mondjuk hírügyeletesnek, mert elvileg nemcsak hírekkel etetik, hanem szórakoztatják is az olvasókat, leginkább olyasmivel, amit ők maguk is szórakoztatónak találnak.



Úgyhogy fel a hangerőt, mert most DJ Harmincéves Koromig Magnóm Se Volt első 2023-as délutáni playlistje következik. Ami nem más, mint napindító videódiszkó délután kettő után egy kicsivel.

Igazából csak a bulizásnak van értelme, de vasárnap délután az ember szerencsés esetben pont közvetlenül bulizás után ébredezik, így a mai táncőrületet lejövős-regenerálós-életbe visszahozós hangulatban kezdjük.



The Lemon Twigs - Corner Of My Eye

A Long Island-i időutazók vadonatúj száma maga az új Sound of Silence. Ennél jobban nem is kezdhetnéd/folytathatnád/fejezhetnéd be ezt a nagyon is vasárnapszerű vasárnapot.

Ugye milyen kurva jó volt? Majdnem annyira, mint a műfaj legnagyobbja, az Ultimate Vasárnapi Szám, aminél az Úristen se tudna jobb vasárnapi számot írni:

The Velvet Underground: Sunday Morning

Baustelle: Contro Il Mondo

Mi hozhatna vissza jobban az életbe, mint Toszkána válasza a Pulpra? A Baustelle, vagyis három toszkán popper Montepulcianóból, önmagában már attól tökéletes, hogy mindezt olaszul nyomják.

Altin Gün: Rakiya Su Katamam

Mi sül ki abból, ha egy amszterdami holland basszusgitáros kitalálja, hogy össze kéne hozni egy együttest, amelyik török népdalok pszichedelikus feldolgozásait játssza? Hát olyan isteni számok, mint az alábbi.



Kerala Dust: Violet Drive

Ha még vagy már nem bírod kinyitni a szemed, a te gyógyszered a Kerala Dust, egyenesen egy londoni klub vécéjéből összesöpörve hajnali hat táján! A Violet Drive garantáltan újraindítja a vérkeringésedet.

Vagy csak bólogatni vagy képes és az agyad olyan állagú, mint a két hete ki nem cserélt alom Várkonyi Andrea deguketrecében? Akkor a te számod most jön!

Durdenhauer X ASAP Rocky feat Skepta: Praise The Lord

És végül valami igazán szívderítő. Rég volt tényleg jó, díva típusú popcsaj, a svéd Tove Lo viszont nemhogy jó, hanem egyenesen kurva jó, amit ünnepeljünk együtt a nagyszerű, Figyelemkurva című szám koncertverziójával!

Tove Lo: Attention Whore (feat. Channel Tres)

A továbbiákhoz energiát honnan máshonnan kapnánk, mint Szegedről. Tetű rapper és a Pogány Induló elvileg a legújabb old school szenzációt jelentik. Legfrissebb számukból kiderül, hogy Tetű hála istennek soha többet nem lesz bűnöző. Ennél jobb hírt nem is kaphattam volna hírügyeletesként!

Pogány Induló: Pogi Hip-Hop