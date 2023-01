Putyin újabb győzelmeket vár Szoledar után

Miután az ukránok megkezdték a visszavonulást Szoledarnál, Vlagyimir Putyin arról bezsélt, hogy a „különleges katonai művelet” pozitív tendenciát mutat, és reméli, hogy az orosz katonák további győzelmeket érnek el. „Minden a védelmi minisztérium és a vezérkar tervének megfelelően alakul” - mondta a Rosszija 1 nevű állami tévének.

Az oroszok pénteken jelentették be Szoledar elfoglalását, bár ekkor az ukránok szerint még voltak állásaik a városban. Később a CNN már szervezett ukrán visszavonulásról számolt be, ami azt jelenti, hogy az orosz erők ráfordulhatnak a közeli Bahmut elfoglalására. A Washington Post vasárnap arról írt, hogy az ukrán vezetésnek döntenie kell, mennyi erőforrást fordít a statégiailag kevésbé jelnetős Bahmut védelmébe, miközben a front más pontjain ellentámadást készít elő. Ugyanakkor az egykor 70 ezres város mára mindkét félnek szimbolikus jelentőségű lett: az oroszok, főleg a Wagner zsoldosai hosszú idő után újra fel tudnának mutatni egy győzelmet, az ukránoknak pedig az ellenállást jelképezi.

Putyin beszélt arról is, hogy szerinte a gazdaság helyzete stabil. Úgy értékeli, hogy a helyzet sokkal jobb, mint amit az ellenfeleik vagy akár ők jósoltak volna. Külön kiemelte, hogy a munkanélküliség minden korábbinál alacsonyabb szinten van és az infláció is alacsonyabb a vártánál. Bár tavasszal Oroszországban még 10 százalék körüli gazdasági visszaesésre lehetett számítani, , végül várhatóan 3- 4 százalék körüli lesz a recesszió. De ahogy arra Rácz András is felhívta a figyelmet: „a 2022-es esztendő már a negyedik év 2014 óta, amelyet az orosz gazdaság recesszióban tölt, 2023 pedig az ötödik. Bizonyos, hogy az európai energiaszállításokból származó bevételek kiesését meg fogja sínyleni az orosz költségvetés, ám az összeomlást a jóléti intézkedések fokozatos leépítésével minden bizonnyal el tudják kerülni.”

A 2023-as orosz költségvetében még azzal számoltak, hogy 70,1 dollár körül lesz az Ural típusú olaj hordónkénti ára, ugyanekkor ezzel jelenleg hordónként 50 dollár alatt kereskednek. (Reuters)