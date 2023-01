Szegény Cristiano Ronaldo

A sport történetében kevés szomorúbb dolog történt, mint amikor 1980 októberében Las Vegasban Larry Holmes legyőzte Muhammad Alit. Az egykori nehézsúlyú világbajnok, az akkor már 38 éves Ali tíz meneten át lomhán tántorgott a ringben, míg végül legendás edzője, Angelo Dundee nem bírta tovább nézni a szenvedését, és bedobta a törölközőt.

Akkor még nem tudtuk, de Ali, akinek mozgása a fénykorában közelebb állt a táncszínházhoz, mint a sporthoz, már abban a Parkinson-kórban szenvedett, ami néhány évvel később végképp kiütötte. Azt sem tudta a nagyközönség, hogy Ali, aki nyilván pontosan tudta magáról, hogy milyen fizikai állapotban van, miért tért vissza a ringbe alig egy évvel azután, hogy bejelentette a visszavonulását. Pénzért.

Talán volt, aki a vergődését nézve nevetett és gúnyolódott, de a többség inkább sajnálta, hogy az ember, akinek egykor az öklei, a lábai és a szája hasonlóan követhetetlenül mozogtak, ilyen mélyre süllyedt. Amivel el is értünk Cristiano Ronaldóhoz, akin lassan két hónapja gúnyolódik és röhög a világ futball iránt érdeklődő része. A portugál focista szerencsére nem beteg, de a helyzete minden egyéb szempontból hasonlít arra, amit Muhammad Alinak kellett megélnie. Az egykori világklasszis jóval túl a pályája csúcsán sem vonulhat vissza.

photo_camera Cristiano Ronaldót üdvözlő óriásplakát Szaúd-Arábiában Fotó: FAYEZ NURELDINE/AFP

Cristiano Ronaldo vesszőfutása 2022 nyarán kezdődött, amikor hiába próbálkozott, nem sikerült a Manchester Unitedból sehova eligazolnia, és az év novemberében tetőzött, amikor kiöntötte a szívét az angolszász média egyik legkínosabb alakjának, Piers Morgannek adott hosszú interjújában. Sokat panaszkodott a United vezetőire, érezhetően sértve, amiért az éppen újjáépülésben lévő csapatban egyre kevesebbszer léphetett pályára. Az interjúból akkora botrány kerekedett, hogy az még a néhány nappal később kezdődő katari világbajnokság unalmasabb csoportmeccset is elhomályosította, különösen miután a nyilatkozat után alig egy héttel klub és játékos szerződést bontottak.

Hiába lett egyre izgalmasabb a világbajnokság, amin Portugália a legjobb nyolc közé jutott, teljesen nem tudta elvonni a figyelmet arról, hogy Cristiano Ronaldo egyre elkeseredettebben keresi a csapatát. Minden idők egyik legjobb focistája, az ötszörös Aranylabda- és BL-győztes játékos, akinél több gólt válogatott mezben senki sem szerzett (és talán egyébként sem), nem kapott munkát, hiába volt szabadon igazolható.

A megalázó vesszőfutás végére Szaúd-Arábiából tettek pontot: december 30-án Cristiano Ronaldo a Real Madrid, a Juventus és a Manchester United után az Al-Nasszrhoz igazolt, ahol évi 200 millió dollár lesz a fizetése. Ennyit focista még soha nem keresett, és ez a tény az Al-Nasszr futballtörténeti jelentéktelenségével párosítva milliókban szülte meg ugyanazt a gondolatot: az öregedő, kapzsi hasizomkirály képtelen méltósággal abbahagyni. Különösen azok után, hogy Morgannek még arról beszélt, komoly helyen akar focizni, nem pedig sok pénzt keresni a Közel-Keleten.

Azzal nem is lehet vitatkozni, hogy Cristiano Ronaldo karrierjének utolsó évei nem méltók ahhoz a két évtizedhez, amit a világ legjobb csapataiban töltött. Azzal viszont igen, hogy ez mennyire írható az ő vélt vagy valós jellemhibáinak rovására. Biztosat talán soha nem fogunk tudni, úgyhogy tippeljünk bátran. Én azt, hogy Cristiano Ronaldónak ehhez sok köze nincs.

A modern focista, különösen ha olyan nagy focista, mint Cristiano Ronaldo, csak részben sportoló, aki hetente egyszer-kétszer pályára lép, néhányszor pedig edz. A modern focista másrészt, és lehet hogy ez a nagyobb rész, vállalkozás. Egy cég, aminek az a neve, hogy Cristiano Ronaldo. Ennek a cégnek számtalan alkalmazottja van, köztük maga a focista, de rajta kívül a biztonsági embertől és a séftől kezdve a marketingigazgatóig számtalan munkatárs dolgozik azért, hogy Cristiano Ronaldo, a cég sikeres legyen, és mindenki megkapja a fizetését, az osztalékát, ami éppen jár neki.

Nem csupán a fociban vagy a sportban van ez így, hollywoodi színészekre, sőt politikusokra is igaz, hogy a szűken értelmezett szakmai tevékenységük mellett cégként is üzemelnek. És ezekben a szakmákban is előfordul, hogy a cég neve és arca jóval a maga szavatossági ideje lejárta után sem képes visszavonulni. Szerepet játszhat ebben a saját hiúsága és kapzsisága is, de a cég többi alkalmazottjának érdekei legalább ennyit nyomnak a latban. A Rolling Stones azért koncertezik ma, mert Mick Jagger még mindig ellenállhatatlan vágyat érez az éneklésre, vagy mert a Rolling Stones cég részvényesei és alkalmazottai ezt igénylik? Kinek az érdeke ilyen esetekben, hogy a show mindig folytatódjon?

A Cristiano Ronaldo nevű cégben mindenki abban érdekelt, hogy Cristiano Ronaldo minél tovább és minél több pénzért focizzon. Az utolsó szemöldökstylistig mindenki azt sugdoshatja a portugál fülébe, hogy még nem jött el a visszavonulás ideje.



Nem Cristiano az első focista, aki karrierje alkonyán sok pénzért elmegy valahova levezetni. Pelé, Cruyff és Beckham Amerikába mentek, Zico és Iniesta Japánba, Xavi és Cristiano Ronaldo a Közel-Keletre, mert most ott a legkedvezőbb a nyugdíj.

Kétségtelen, hogy az olajsejkségek nem demokráciák. Abban nem vagyok biztos, hogy Cristiano Ronaldo, a focista tudja, mi történt Dzsamal Hasogdzsival. Abban viszont igen, hogy Cristiano Ronaldón, a cégen ugyanannyira szabad számon kérni, hogy üzletel egy diktatúrával, mint az ott autót árusító nagyvállalatokon, vagy az onnan olajat vásárlókon.

A szellemileg kihunyófélben lévő Joe Bident és Donald Trumpot sem kellemes látvány nézni a színpadon, de sportolók esetében a fizikai hanyatlás végképp rosszul mutat. Muhammad Alit a csúcson egyszerűen nem lehetett ököllel eltalálni, Cristiano Ronaldo pedig annak rúgott gólt, akinek akart. Kinevetni őket, gúnyolódni rajtuk nem fair. Ami Cristianóval történik, inkább szomorú. És még csak nem is nagyon tehet róla.