A háziorvosok sem tudják, pár hét múlva hogyan alakul át az ügyeleti rendszer

Január elsejétől hatályos az a jogszabály, amely alaposan átszabja a háziorvosi ellátást az egész országban, Budapest kivételével: ugyanis innentől az Országos Mentőszolgálat lesz felelős az ügyeleti rendszer megszervezéséért.

A Népszava most arról ír, hogy nagyon sok a bizonytalanság a programmal kapcsolatban még abban a megyében is, amit modellmegyének szántak a bevezetés során.

A jövőben az országosan jelenleg elérhető ügyeleti pontok közel harmada szűnhet majd meg, és 81 járásban összesen 102 ügyeleti pont lesz, míg több megyében a mostani tucatnyi orvosi ügyeleti pontból 3-4 marad. Mint a lap hozzáteszi, eddig 40 ezer lakosra jutott egy orvos, a terv élesedése után hétköznaponként 90 ezer, hétvégente 60 ezer lakosra majd egy felsőfokú végzettségű ellátó fog jutni.

Nem véletlen, hogy a terv kritikusai főleg az aprófalvas megyék miatt aggódnak: mint a cikk írja, az új rendben a háziorvos nyolctól délután négyig a rendelőjében dolgozna, négytől este tízig, valamint hétvégén és ünnepnapokon beosztható lenne a 81 járási egészségközpont valamelyikébe ügyelni.

Az OMSZ a lappal azt közölte, hogy a Hajdú-Bihar megyei modellprogram igazolta az egységes ügyeleti rendszer előnyeit, ugyanakkor a pilotprogram részletes, nyilvános értékelése nem történt meg, és az adataihoz sem lehet hozzáférni. Ráadásul a megyei pilotprogramban az OMSZ egyedül látta el az ügyeleti feladatokat, és nem is próbálták meg bevonni a háziorvosokat a feladatba, azaz az új rendszert a tervezett formájában nem is tesztelték még.

A Népszavának több hajdú-bihari háziorvos is azt mondta, hogy csak szóbeszédeket hallottak, konkrétumokat nem ismernek. A megyében háziorvosként praktizáló Szabad Zoltán, aki egyben a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, elmondta: őt meglepte, hogy ebben a megyében is váltanak és megint új ügyeleti rendszert léptetnek majd életbe. Az átalakítás egyik súlyos problémájának ítélte, hogy sem a feladatot ellátó háziorvosok, sem a páciensek nem tudnak még semmit arról, hogy néhány hét múlva mi történhet, hogyan fordulhatnak segítségért baj esetén.

Hozzátette, a megye a pilotprogamban működtetett 24 ügyeleti pontjából az átalakítás után mindössze 10 olyan marad, ahol délután négytől este tízig lesz orvos. Este tíztől reggel nyolcig pedig csak öt helyen érhető majd el szakember.

Épp ezért, ha az eddig felröppent hírek igaznak bizonyulnak, akkor például a 30 ezer ember által lakott Hajdúböszörményben csak este tízig lesz elérhető az orvos, éjszaka már nem. A cikk idéz egy helyi történetet, mely szerint a hasmenéses beteg éjszaka állított be az ügyeleti pontra, de mivel csak mentőtiszt volt, ő nem írhatott fel gyógyszert, így egy másik városba küldte tovább. Nyitva tartó gyógyszertár pedig egy harmadik településen volt.

Szabad Zoltán szerint amúgy nemcsak a betegeket, de a háziorvosokat is tájékoztatni kéne, mert az új rendszerben új feladatellátási szerződést is kell kötniük. Eddig ugyanis az önkormányzatokkal szerződtek, a jövőben viszont az Országos Kórházi Főigazgatósággal is fognak, de a szerződéstervezetet még nem lehetett megismerni.

A szerződésekkel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt közölte a lappal, hogy az ügyeleti feladatokra a háziorvosok közvetlenül az OMSZ-szal fognak szerződni, és ennek az előkészítése zajlik. Az OMSZ közölte azt is, hogy minden megyében egy hónapnyi felkészülési időt fognak kapni a helyiek: az új rendszert megyénként vezetik majd be, 2023 végéig mindenhol áttérnek, és a Belügyminisztérium 30 nappal korábban szólni fog, éppen melyik megyén van a sor.