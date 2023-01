Egy női kézilabda Eb társrendezésére sincs pénz, de Fürjes Balázs szerint Budapest most „még inkább” alkalmas az olimpiarendezésre

Pár nappal azután, hogy a magyar kormány bejelentette, Magyarország kisebb szerepet vállal vagy teljesen visszalép a 2024-es női kézi Eb társrendezésétől, annak ellenére, hogy arra a stadionok már készen álltak, Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, az idei budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke szerint arról beszélt, hogy Budapest ma még alkalmasabb olimpiát rendezni, mint korábban.

Fürjes az olimpiaügyi Insidethegamesnek nyilatkozott, és arról beszélt, hogy szerinte Budapest ma még alkalmasabb olimpiát rendezni, mint amikor a 2024-es nyári olimpiára akartak pályázni. A fideszes kormány legutóbb a 2024-es nyári játékokra pályázott volna, de 2017-ben visszaléptek, mert a Momentum népszavazást kezdeményezett a rendezésről.

Fürjes, aki a 2024-es pályázati bizottságot is vezette, úgy látja, hogy most jobban felkészült a város, mint akkor volt, hiszen már elkészült a Duna Aréna, az új Puskás Stadion, és hamarosan átadják a 40 ezres atlétikai stadiont is, ami az idei atlétikai vébé helyszíne lesz, és ami miatt lebetonozták Budapest egyik legjobb szabad telkét, közvetlenül a Duna mellett.

Fürjes a lapnak arról beszélt, hogy még mindig szenvedélyes a rendezéssel kapcsolatban, ugyanakkor a Magyar Olimpiai Bizottságnak és Budapest városának kell előállnia azzal, ha úgy érzik, már eljött a megfelelő ideje a rendezés gondolatának. Fürjes politikai turbulenciának nevezi, hogy 2017-ben egy párt megkérdezte volna a magyar emberek véleményét a rendezésről, majd hozzáteszi, hogy már 2017-hez képest is sokat változott a város.

Fürjes szerint a magánszektornak köszönhetően a hotelkapacitások is bővültek azóta, de a közlekedés terén van még mit tenni. Mindenesetre ha akkor a NOB képesnek találta Budapestet a rendezésre, hát most még inkább képes, derült ki az interjúból.

A legközelebbi olimpia, amire pályázni lehet, a 2036-os, amiért a hírek szerint Egyiptom, Németország, India, Indonézia, Mexikó, Katar, Dél-Korea és Törökország is érdeklődik.