Feleségén keresztül próbálták rávenni a hatóságok az ukrán oldalon harcoló magyar férfit, hogy mondjon le az állampolgárságáról

2023. január 9-én sűrű napja volt A. kiemelt főnyomozónak. A Nemzeti Nyomozó Iroda Erőszakos Bűncselekmények Elleni Osztályán dolgozó detektív reggel 9-től kezdve 4 és fél órán át hallgatott ki tanúként egy budapesti nőt.



Bár a kivételesen hosszú faggatás alapján akár erre is következtethetnénk, az asszonyt nem gyanúsították semmivel. A valódi célszemély a nő válófélben lévő férje, Fazekas László volt. Fazekas ugyanis azon kevés magyarországi magyar állampolgárok közé tartozik, akik Ukrajna orosz lerohanása után úgy döntöttek, hogy ukrán oldalon fegyvert fognak. A férfi 2022. március 4-én ült vonatra, kiutazott Ukrajnába, ahol azonnal, március 5-én csatlakozott a külföldi önkéntesekből álló nemzetközi légióhoz.

A kihallgatás ténye önmagában nem volt annyira meglepő, például azért sem, mert Fazekas az esemény előtt szűk két héttel, egy 2022. december 27-én publikált Youtube- videóban a nevét és arcát is vállalva nyilatkozott ukrajnai kalandjairól Juhász Péter közéleti influenszernek.

A rendőrségi beszélgetés tartalma annál jobban sokkolta a feleket:

felesége ugyanis a 444 tudomása szerint arról számolt be Fazekasnak, hogy a főnyomozó azt javasolta, a férfi jöjjön vissza Magyarországra és ügyvéd jelenlétében menjen be hozzá, majd mondjon le a magyar állampolgárságáról, ellenkező esetben nemzetközi körözést adnak ki ellene. A detektív emiatt a számát is megküldte Fazekasnak.