Mintha csak fél órára hagyták volna ott a konyhát a lebombázott dnyiprói társasházban

Élénksárga csempe, mosogatásra váró edények, egy tál alma az asztalon - mintha csak fél órára hagyta volna ott a család azt a dnyiprói társasházi konyhát, amelynek képe hétfőn bejárta az internetet. A fotó állítólag egy ismert ukrán bokszedző, Mikhajlo Korenovszkij lakásáról készült, aki szombaton halt meg, miután az orosz hadsereg rakétatámadást mért egy kilencemeletes lakóházra a kelet-ukrajnai Dnyipróban.

A támadásban egyes források szerint legalább harminc, mások szerint legalább negyven ember halt meg. A kilencemeletes épület romjai alatt további harminc-negyven ember ragadhatott, de a hideg miatt kevés rá az esély, hogy életben maradnak, közölte a város polgármestere. Ezen a fotón ott van minden, ami maga a háború:

egy hangulatos konyha, amiben emberek ettek, beszélgettek és együtt lehettek; a hétköznapi otthonosság találkozik a hirtelen és teljes pusztitással. Egy Twitteren terjedő felvétel szerint ugyanebben a konyhában nem sokkal korábban szülinapot ünnepelt a család, aki a lakásban lakott:

Family celebrations took place in this kitchen, but the rocket of the invaders destroyed the life of the Korenovskyi family forever. A loving husband and dad remained only on video... So many lives and families torn apart. pic.twitter.com/Fe1iKiG92i

Egy ukrajnai nő pedig ezt írta a képről: „Felújítod a konyhádat. Valószínűleg sok időt töltesz a színek kiválasztásával. Most nagyon tetszik, ahogy a falicsempe árnyalata kiegészíti a sárga szekrényeket. Elég nagy fejtörés volt az egészet összerakni, de olyan szép lett.

Aztán a kib*szott Oroszország rádobja a kib*szott bombáját az otthonodra!"

You refurbish your kitchen, probably spending ages choosing colours. You now really like how the shade of wall tiles complements yellow cupboards. It was quite a headache to put it all together, but it turned out so nicely



Then fucking Russia throws its fucking bomb on your home https://t.co/876hSZSN6u