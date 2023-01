Oroszország nélkül kezdődik a davosi Világgazdasági Fórum

Elkezdődött a davosi Világgazdasági Fórum (WEF), amire ezúttal Oroszország – az ukrajnai invázió miatt – nem kapott meghívást.

Több mint 100 ország képviselői, köztük több mint 50 állam- és kormányfő a világot sújtó élelmiszer-, energia- és egyéb válságok megoldásának módjait vitatják meg Davosban. Az 53. találkozónak a biztonságtól a környezetig terjedő kérdéseket felölelő megbeszéléseit az „Együttműködés a megosztott világban” téma fogja össze.

A fórum előestéjén közzétett, globális kockázatokról szóló WEF-jelentés szerint a következő két évben a fő veszély „a megélhetési költségek növekedésének válsága” lesz. A második helyen a „természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események”, a harmadik helyen a „geogazdasági konfrontáció” áll.

Összességében több mint 2700 résztvevő érkezése várható Davosba, köztük 116 milliárdosé, ami 40 százalékkal több, mint 10 évvel ezelőtt.

Indiát 13 milliárdos képviseli majd, köztük Gautam Adani szénmágnás, akinek a vagyona tavaly 44 milliárd dollárral gyarapodott, az USA-t pedig 33 küldött. Az eseményen 18 milliárdos vesz részt európai országokból. A davosi fórum január 20-ig tart.

photo_camera Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök lemondta a részvételét, mivel Dél-Afrika példátlan energiaválsággal küzd, napi 8-11 órás áramkimaradások vannak országszerte. A düh egyre nő, ahogy irodák, kórházak, gyárak és több 10 ezer kisvállalkozás kénytelen bezárni, a kimaradások pedig a bűnözés növekedéséhez, a közlekedési fennakadásokhoz és az élelmiszer-ellátási láncok összeomlásával hatalmas pazarláshoz is vezetnek.

Oxfam: A világ leggazdagabbjai közel kétszer annyit kerestek az elmúlt két évben, mint az összes többi ember

Az Oxfam jótékonysági szervezet friss – a Világgazdasági Fórum első napjára időzített – jelentése szerint a világ legvagyonosabb rétegének, az emberiség csak egy százalékát kitevő globális elitnek a jövedelme az elmúlt két évben kb. kétszerese volt annak, mint amennyit az összes többi ember keresett.

Az Oxfam az egyre nagyobb globális szegénység csökkentése érdekében indokoltnak tartaná, hogy a multimilliárdosokat extra 5 százalékos személyi jövedelemadóval sújtsák, ezzel 1,7 ezer milliárd dollárt (628 ezer milliárd forint) szedhetnének be, ami szerintük 2 milliárd, mélyszegénységben élő emberen segíthetne.

A fórum legaktívabb bírálója, az Oxfam szerint a globális elitbe tartozó milliárdosok gyakran csak „a szájukat jártatják”, és nem foglalkoznak a szegényeket érintő valódi problémákkal. „Amíg az átlagembernek a napi élelemszükséglet beszerzése érdekében is áldozatot kell hoznia, addig a szupergazdagok legvadabb álmaikat is megvalósítják” – mondta Gabriela Bucher, az Oxfam vezérigazgatója. „Alig két év telt el 2020 óta, de már kijelenthetjük, hogy pénzügyileg ez minden idők legjobb évtizede a milliárdosok számára” – mondta.

A The Survival of the Richest című jelentés szerint a globális elit összesen 42 ezer milliárd dollárt (15 400 ezer milliárd forint) keresett az elmúlt két évben. „A milliárdosok vagyona akkor is 2,7 milliárd dollárral (993 milliárd forint) nő naponta, amikor az infláció legalább 1,7 milliárd munkavállaló bérét emészti fel” – olvasható a jelentésben.

photo_camera Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Az Oxfam ezúttal is jórészt az energia- és élelmiszerhiánnyal meg az életszínvonallal kapcsolatos égető kérdéseket helyezi a középpontba. A jótékonysági szervezet statisztikái szerint 2022-ben az élelmiszer- és az energiavállalatok profitjukat több mint kétszeresére növelték, ezzel 257 ezer milliárd dollárral (94 700 ezer milliárd forint) gyarapították részvényeseik bevételeit.

„A járvány, az egyéb konfliktusok, és nem utolsósorban az ukrajnai háború lényegesen visszavetett minket a szegénység, az éhínség, az oktatás és az egészségügy területén is, miközben a gazdagok csak még gazdagabbak lettek” – mondta Svenja Schulze német gazdasági együttműködési és fejlesztési miniszter, aki szerint „ha nem javítunk az egyenlőtlenségeken a világban, úgy nem leszünk képesek leküzdeni ezeket a válságokat”. (Guardian, MTI)