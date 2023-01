Zelenszkij jobbkezének fejét követelik az ukránok, mert olyat mondott a dnyiprói tragédiáról, amit nem kellett volna

„A rakétát lelőtték, eltalálta a lépcsőházat, felrobbant – mondta Olekszij Aresztovics elnöki tanácsadó szombaton, Mark Fejgin műsorában a YouTube-on, amelyben rendszeresen szerepel. Majd hozzátette: – Nagy gondot okoznak a gyilkos gázok, ez is azt mutatja, hogy X-22-esről van szó, azt rendkívül mérgező üzemanyaggal töltik fel. Újabb és újabb vizsgálatokra van szükség, de feltételezhető, hogy a katasztrófa méreteiben ez is szerepet játszott.”

photo_camera Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV/NurPhoto via AFP

Ezek azok a mondatok a Meduza összefoglalója szerint, amelyek igen jelentős hullámokat gerjesztettek az orosz és az ukrán nyilvánosságban egyaránt. Az ukrán légvédelem tragédiában való „közreműködésére” vonatkozó állítást ugyanis haladéktalanul felkapta a háborúpárti orosz média a népszerű Telegram-csatornákkal karöltve, ezzel is igazolva, hogy a december 14-ei rakétatámadások során senki sem akart civil célpontokat támadni – a honvédelmi minisztérium eredményesnek nyilvánította az akciót, melyben állítólag katonai és ipari célpontok sokaságát semmisítették meg –, a dnyiprói tragédia tehát úgymond az ellenség hibájából következett be.

photo_camera Balról Fejgin, jobbról Aresztovics, aki éppen fáradt

Mint arról a 444 is beszámolt, a kelet-ukrajnai nagyvárosban egy stratégiai bombázóról kilőtt X-22-es hiperszonikus rakéta – ezt eredetileg nagy méretű hadihajók kilövésére fejlesztették ki – talált el egy kilencemeletes panelépületet szombat délután, teljes egészében megsemmisítve az egyik lépcsőházát. Az épületet úgy kell elképzelni, mint a Flórián téri „faluházat” Budapesten, nagyon sokan, összesen ezerhétszázan éltek benne. Mivel hétvége volt, és délután, a legtöbben otthon tartózkodtak, így a becsapódás és a robbanás több mint harminc embert megölt, de hétfőn délelőtt is több mint negyven lakót tartottak még nyilván eltűntként, az áldozatok száma tehát bizonyára növekedni fog.

A tragédia árnyékában bontakozott ki a polémia Olekszij Aresztovics elszólásáról, mivel az ukrán közvélemény úgy érzékelte hogy Volodimir Zelenszkij egyik jobbkeze megpróbálta áthárítani az agresszor egyértelmű felelősségét a honvédő fegyveres erőkre.

Igen élesen fogalmazott Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere, aki lepcses szájú Wolandnak, Gonosznak nevezte Aresztovicsot, és felszólította szakszolgálatokat – az SZBU-t –, hogy reagáljanak az elhangzottakra. De nem is ő volt az egyetlen, aki a tanácsadó soron kívüli nemzetbiztonsági átvilágítását szorgalmazta.

photo_camera Az eltűnt lépcsőház romjai Dnyipróban Fotó: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI/Anadolu Agency via AFP

Mikola Olescsuk tábornok, az ukrán légierő parancsnoka is megszólalt, kijelentve, hogy Ukrajnának nincsenek eszközei, amelyekkel le tudna szedni egy ilyen típusú rakétát. Miután azonban az ukrán sajtó felidézte, hogy a hadsereg legalább három alkalommal számolt be eddig X-22-esek megsemmisítéséről, a fegyveres erők azzal reagáltak, hogy azok a korábbi információk tévedéseken alapultak.

Aresztovics ezek után többlépcsős magyarázkodásba kezdett. Előbb arról írt a közösségi médiában, hogy Ukrajnát senki sem hibáztathatja semmiben, Oroszország felelősségét pedig nem lehet elkenni, ha nem lőtték volna ki a rakétát, nem következett volna be a tragédia. Aztán vasárnap arról értekezett – ezt a posztját később törölte –, hogy egy Dnyipróban élő volt légvédelmis „kollégától” tudta úgy: két robbanás volt, ebből következtetett arra, hogy leszedték a rakétát. Utána azzal magyarázta hosszan, amit Fejginnek mondott előzőleg, hogy fáradt volt az adás idején, ezért nem fogalmazott pontosan, illetve nem érzékeltette kellőképpen, hogy amit mond, az csak egy ellenőrzésre váró verzió, emiatt kész elnézést kérni. Végül ezt is visszavonta, azzal, hogy már az első alkalommal jelezte, hogy újabb és újabb vizsgálatokra van szükség.

Az összevissza kapkodó tanácsadó – akit 2020. december 1-jével kértek fel erre a pozícióra – sorsa és szerepe azért érdekes, mert társával, Mihajlo Podoljakkal párban az orosz-ukrán háború első napjaitól kezdve a honvédő erőfeszítések arcai közé tartoznak, persze csak az elnök mellett-mögött. Aresztovics azzal alapozta meg a tekintélyét, hogy az invázió első pillanataiban előkerült és pörögni kezdett az interneten az a 2019-es videó, amelyben előrejelezte a konfliktust, és nagy pontossággal megjósolta a menetrendjét is. Ezt követően a hír- és a hírmagyarázó műsorok sztárja lett, akit rendszeresen kérdeznek minden kisebb-nagyobb fejleményről-fordulatról, és aki esetenként az óvatos kritikától és a még óvatosabb cinizmustól sem riad vissza.

photo_camera Túlélőt mentenek Dnyipróban a tragédia másnapján Fotó: SERGEI CHUZAVKOV/AFP

Most mindazonáltal hatalmasat tévesztett, ennek nyomán a politikum meg a sajtó egy része totális támadást indított ellene. Az Espreso.tv-n például már nemcsak a Dnyipro-elszólás a téma, más miatt is elővették. Aresztovics a Kreml propagandáját tolja, mondta a lapnak Okszana Bajlo kommunikációs szakértő, a tanácsadó nyelvi kérdéssel kapcsolatos álláspontját kifogásolva. Aresztovics az Azt beszélik című YouTube-csatorna műsorában – Bajlo olvasatában – arról beszélt, hogy az ukrán nyelv elsődlegességével kapcsolatos szabályozás csak a nyugat-ukrajnai megyékben élők számára prioritás, úgyhogy lehetővé kellene tenni, hogy az orosz is kapjon jogokat, akár második államnyelvvé emelkedhessen. Ez nagyon veszélyes és megengedhetetlen Bajlo szerint.

Tény, hogy Aresztovics a nyelvi kérdésekre régebben sem volt „ukránosan” érzékeny. Még 2021 márciusában a kelet-ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tanácskozások egyik szereplőjeként-szóvivőjeként a közösségi oldalán oroszul írt a friss fejleményekről, amire reagálva egy Viktor Ivanov nevű hozzászóló arra biztatta, hogy a továbbiakban ukrán nyelven ossza meg észrevételeit. Amire mégis oroszul válaszolt, így: „Húzz a faszba. Így érthetőbb?”

Hogy neki viszont a történtek után húznia kell-e bárhova, vagy megússza anélkül, hogy belebukna az elszólásba, az egyelőre nem derült ki. De ez legalább ki fog.