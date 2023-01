A teljes balatoni partvonalon kilövik a nagy kárókatonákat

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) által megtermelt és telepített halakra is vadásznak a kárókatonák, amelyeknek az ürüléke is gondot okoz. Emiatt a korábbi pár helyszín helyett most már a tó teljes partvonalán engedélyezett a kilövésük – számolt be a hirbalaton.hu.

Tavaly 1808 kárókatonát lőttek ki a társaság dolgozói, ám akkor a Balatonnál még csak négy helyszínen kaptak engedélyt az illetékes természetvédelmi hatóságtól. Ebből 218 volt, amit a Balaton-parton sikerült elejteni, a többi 1590-et a tógazdaságoknál.

A kárókatona kormorán néven is sokak által ismert, viszonylag gyakori, korábban jelentős hazai állománynövekedésen átesett faj. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület leírása szerint széles elterjedésű faj, hét alfaja Eurázsiában, Afrikában, Észak-Amerikában, Grönlandon, Ausztráliában és Új-Zélandon él. Nálunk legnagyobb számban a folyók menti galériaerdőkben költ gémtelepeken, de sokszor önálló telepeken is. Fészkét idős fák ágvilláiba építi gallyakból.

A kormoránok ürüléke hamar elpusztítja a fészkeket tartó fákat, de a madarak továbbra is használják ezeket. Átlagosan 3 tojásukon a két szülő felváltva kotlik, a fiókák gondozását is közösen végzik. A kormorán halevésre specializálódott. Sokszor csapatosan is vadászik, ilyenkor a víz alatt közösen terelik zsákmányukat. A vízimadarak többségével ellentétben nincs faggyúmirigyük, tollazatukat nem tudják vízlepergető réteggel bevonni, ami így a víz alatt teljesen átnedvesedik. Ezért sokszor látható vizek mentén, hogy a kárókatonák kinyújtott szárnyakkal szárítkoznak néhány merülést követően.